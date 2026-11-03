Unidata : Au-delà de la connectivité

Unidata S.p.A. est un opérateur italien de télécommunications et d’infrastructures numériques, fondé à Rome en 1985 et toujours dirigé par ses trois fondateurs, qui contrôlent environ 55% du capital via Uninvest. Le groupe intervient dans la fibre et les réseaux, le cloud et les data centers ainsi que dans l’IoT et les solutions intelligentes. Il adresse une clientèle composée d’entreprises, d’administrations publiques, d’opérateurs wholesale et de particuliers, au travers de canaux directs, indirects et de revendeurs. L’acquisition de TWT en 2023 a significativement accru la taille du groupe et marqué l’entrée dans une nouvelle phase, davantage axée sur la qualité du portefeuille, la discipline financière et la montée progressive des activités ICT à plus forte valeur ajoutée, notamment le cloud computing, les services IoT, la cybersécurité et les data centers/colocation.

La connectivité demeure le socle commercial du groupe, soutenue par une empreinte fibre d’environ 8 880 km, incluant Unifiber, et près de 550 000 locaux résidentiels et professionnels couverts à fin juin 2026. Au S1 2026, les revenus de Services ont atteint 38,4 M€, soit environ 72% du chiffre d’affaires du groupe, tandis que l’Infrastructure a contribué à hauteur de 14,1 M€, principalement portée par les travaux de construction réalisés pour Unifiber.

Le business plan 2026-2028 formalise la transition du groupe de « TelCo » vers « TechCo ». Le management vise un chiffre d’affaires de 138-142 M€ à horizon 2028, avec une contribution de l’ICT passant d’environ 8% à 18% du chiffre d’affaires, une marge d’EBITDA ajusté d’environ 24% et une dette nette comprise entre 26 M€ et 28 M€.

Un second pilier de la thèse d’investissement réside dans les coentreprises d’infrastructures d’Unidata. Unifiber Italy, Unitirreno et UniCenter représentent environ 225 M€ d’investissements projetés, pour lesquels Unidata a apporté à ce jour environ 20 M€ de fonds propres, soit moins de 10% du total.

La thèse d’investissement repose désormais moins sur un retour aux niveaux historiques de marge que sur l’amélioration du mix de revenus, la génération de trésorerie, le désendettement et la valorisation progressive des coentreprises. À 3,6x l’EV/EBITDA 2027e, contre 6,0x pour les comparables, nous estimons que la valorisation actuelle ne reflète pas pleinement l’amélioration du mix d’activités ni l’optionalité liée aux infrastructures. Nous initions la couverture avec une recommandation Achat et un objectif de cours de 4,10 €, soit un potentiel de hausse de +29%.