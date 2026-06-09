Unicredit monte à 37,68% de Commerzbank

information fournie par Boursorama avec AFP • 09/06/2026 à 18:58

La banque italienne UniCredit a annoncé mardi avoir récupéré des "actions représentant environ 10,91% du capital" de Commerzbank, portant ainsi sa participation totale à 37,68% dans la banque allemande dans le cadre de son offre d'achat hostile.

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Au 9 juin 2026 à 14H00, l'offre d'UniCredit a été acceptée pour un total de 123.015.787 actions Commerzbank, a indiqué la deuxième banque italienne dans un communiqué

La bagarre qui fait rage depuis plus d'un an entre la deuxième banque italienne par la taille, UniCredit, et sa rivale allemande Commerzbank, objet de sa convoitise, s'est récemment intensifiée.

UniCredit, qui a lancé le 5 mai son offre de rachat hostile (jusqu'au 16 juin), avait annoncé le 2 juin avoir porté sa participation totale à 34,4% dans la banque allemande.

La Commerzbank avait immédiatement dénoncé ces informations comme "potentiellement trompeuses" et avait demandé le 3 juin à l'autorité allemande des marchés financiers, la BaFin, de les examiner.

Dépasser le seuil de 30% du capital de Commerzbank permettait à UniCredit d'éviter d'avoir à lancer ultérieurement une nouvelle offre sur la totalité du capital.