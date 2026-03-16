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UniCredit lance une offre sur Commerzbank pour relancer les négociations
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 12:46

Illustration du logo d'Unicredit

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UniCredit a lancé lundi une offre non ‌sollicitée afin de porter sa participation dans Commerzbank à plus de 30%, une opération visant à pousser son ​concurrent allemand à accepter les discussions sur une possible fusion après 18 mois de statu quo.

Cette offre, dont la modeste prime valorise Commerzbank à environ 35 milliards d'euros, relance la pression sur la banque allemande, les ​efforts précédents d'UniCredit s'étant heurtés à l’opposition marquée de Berlin, ainsi qu'à celle de la direction et des salariés.

"Le message que nous adressons aujourd'hui ​à Commerzbank est qu'il est temps de discuter", a ⁠déclaré lundi le directeur général d'UniCredit Andrea Orcel.

UniCredit a cependant déclaré ne pas s'attendre à prendre ‌le contrôle de son concurrent, dont il détient déjà 26% du capital et 4% supplémentaires par le biais de contrats de swap de rendement total.

"UniCredit devrait détenir une participation ​supérieure à 30% dans Commerzbank sans ‌pour autant en prendre le contrôle", a déclaré le groupe italien dans un ⁠communiqué.

La législation allemande en matière de fusions-acquisitions impose une offre publique d'achat sur l'ensemble du capital dès qu'un acquéreur franchit le seuil de 30% dans une société.

"Il s'agit d'une offre plus 'technique', visant à gérer la question ⁠liée au code allemand des ‌OPA", selon Jerome Legras, directeur de la recherche chez Axiom Alternative Investments.

"Cela semble être ⁠une décision judicieuse, qui offre à UniCredit une plus grande marge de manœuvre pour l'avenir", d'après les ‌analystes de Citi.

Commerzbank a refusé de commenter. L'action de la banque allemande gagnait 4,09% lundi ⁠à 10h53 GMT.

"UniCredit se montre ouverte au dialogue et disposée à établir des ⁠ponts avec Commerzbank et les ‌principales parties prenantes", a déclaré Unicredit dans un communiqué.

"L'offre vise à franchir le seuil critique de 30% prévu ​par la législation allemande en matière de rachat et ‌à favoriser un dialogue constructif avec Commerzbank et ses parties prenantes au cours des prochaines semaines", a ajouté UniCredit.

Le ministre-président du Land ​de Hesse, où siège Commerzbank, a déclaré lundi que le Land évaluerait l'offre "avec diligence et sans préjugé", soulignant que la position de Francfort en tant que premier centre financier européen devait être renforcée.

Conformément à ⁠la réglementation allemande, l'autorité des marchés déterminera le prix de l'offre, mais UniCredit a indiqué qu'elle s'attendait à ce qu'il soit fixé à 0,485 action UniCredit par action Commerzbank.

Cela impliquerait un prix de 30,8 euros par action de Commerzbank, soit une prime de 4% par rapport au cours de clôture de la banque allemande le 13 mars.

(Rédigé par Valentina Za à Milan et Ludwig Burger et Tom Sims à Francfort ; version française ​Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions
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