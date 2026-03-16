La BRI exhorte les banques centrales à garder la tête froide face à la hausse des prix de l'énergie

Un automobiliste à la pompe à essence après avoir fait le plein dans une station-service, à Londres

La Banque des Règlements Internationaux (BRI), l'organisme qui conseille ‌les banques centrales du monde entier, a exhorté lundi les reponsables de la politique monétaire à ne pas réagir de manière ​excessive à la flambée des prix de l'énergie provoquée par la crise iranienne, qui pourrait s'avérer temporaire.

Les flambées d'environ 40% des prix du pétrole et de près de 60% des prix de gros du gaz enregistrées depuis le début du conflit ​ont suscité des comparaisons avec 2022, année où l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la reprise de l'économie mondiale après la crise sanitaire du COVID-19 avaient ​fait grimper en flèche les taux d'inflation.

Face à la crise ⁠d'il y a quatre ans, les principales banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE), ‌avaient relevé leurs taux d'intérêt à des niveaux jamais vus depuis des décennies.

Elles avaient toutefois été critiquées pour avoir réagi trop lentement après avoir estimé à tort que l'impact serait temporaire.

Cette fois-ci, ​les marchés financiers ont rapidement revu leurs prévisions, ‌pariant sur le fait que les banques centrales ne voudront pas commettre la même ⁠erreur.

Cependant, dans son dernier rapport, publié lundi, la BRI a appelé à la prudence.

"S'il s'agit d'un choc d'offre, et certainement s'il est temporaire, ce sont là des exemples typiques où il faut voir au-delà et ne pas réagir par la politique ⁠monétaire", a déclaré Hyun Song ‌Shin, le principal conseiller économique de l'organisation.

Ces commentaires interviennent au début d'une semaine cruciale pour la ⁠politique monétaire, la Fed, la BCE, la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque du Japon (BoJ) tenant toutes leurs premières réunions depuis ‌le déclenchement de la crise au Moyen-Orient le 28 février dernier.

Les marchés monétaires ont déjà réduit de ⁠moitié le nombre de baisses de taux de la Fed attendues cette année, le ramenant ⁠à une seule, et anticipent ‌désormais pleinement une hausse de la BCE d'ici juillet, ainsi qu'une probabilité de 85% d'une deuxième hausse d'ici la fin ​de l'année.

"C'est une sorte de réaction instinctive", a déclaré Hyun Song ‌Shin, soulignant que les principaux indicateurs d'inflation n'avaient pas encore évolué dans la même mesure, ce qui rendait la situation globale "très confuse".

ANALYSE SUR LA COMMUNICATION

Le ​rapport de la BRI, publié quatre fois par an, comprend également plusieurs études, dont une sur la manière dont les banques centrales ont modifié leur communication à la suite des différentes crises mondiales récentes.

Il montre que de plus en ⁠plus d'entre elles ont désormais recours à des scénarios pour illustrer les implications de risques spécifiques, en plus des outils traditionnels.

L'analyse de la BRI aborde en outre d'autres épisodes de volatilité observés cette année, notamment les ventes massives de titres liés à l'intelligence artificielle (IA) et certaines difficultés sur le marché du crédit privé.

"Nous devons surveiller cela", a déclaré Frank Smets, directeur adjoint du département monétaire et économique de la BRI, ajoutant qu'il ne voyait pour l'instant aucune perturbation majeure.

(Marc Jones, version ​française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)