information fournie par Reuters • 16/03/2026 à 14:04

Etats-Unis: Baisse surprise de l'indice d'activité "Empire State" en mars

Une femme devant la Reserve fédérale à New York

‌L'activité manufacturière dans la ​région de New York a enregistré une baisse ​surprise en mars, montre ​lundi l'enquête ⁠mensuelle de l'antenne régionale ‌de la Réserve fédérale.

Son indice "Empire State" est ​passé ‌à -0,2 après +7,1 en ⁠février.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en ⁠moyenne un ‌chiffre de +3,9.

La composante ⁠des nouvelles commandes ‌ressort à +6,4 ⁠après +5,8 le mois dernier, et ⁠celle ‌de l'emploi à +5,8 après +4,0.

Le ​sous-indice ‌mesurant le jugement des entreprises sur leurs ​perspectives d'activité à un ⁠horizon de six mois s'est établi à +31,0 après +34,7 en février.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin ​Turpin)