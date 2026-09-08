UniCredit investit dans une fintech allemande

UniCredit annonce avoir acquis une participation minoritaire dans VC Trade, une société de technologies financières (fintech) basée à Francfort qui exploite l'un des principaux marchés numériques et l'une des principales infrastructures européennes pour les transactions de dette.

Le groupe italien, qui pourra augmenter sa participation au fil du temps, soutiendra la croissance continue et l'expansion internationale de VC Trade, tout en renforçant sa propre capacité à servir ses clients grâce à des solutions numériques de financement par dette plus efficaces à travers l'Europe.

Fondée en 2016, VC Trade s'est imposée comme une plateforme technologique clé pour les marchés du prêt, offrant une infrastructure numérique complète tout au long du cycle de vie des transactions de dette, y compris les prêts syndiqués, les Schuldscheine et d'autres instruments de créance.

En numérisant les flux de travail et en connectant les acteurs du marché via une plateforme commune, VC Trade contribue à réduire la complexité de l'exécution et à accroître l'efficacité avec laquelle le capital de dette peut être levé et distribué.

Cet investissement s'inscrit dans la stratégie plus large de la banque visant à moderniser l'infrastructure des marchés de capitaux grâce à des processus plus intelligents, à l'automatisation et à de nouvelles capacités en matière d'actifs numériques.

Un feu vert pour la méthodologie du "compromis danois"

Par ailleurs, UniCredit a indiqué en début de matinée que la BCE lui avait accordé son approbation pour l'application de la méthodologie dite du "compromis danois" dans le calcul de ses ratios de fonds propres consolidés.

"A partir du rapport au titre du 3e trimestre 2026, les avoirs en assurance peuvent être traités selon la pondération du risque plutôt que d'être déduits du capital réglementaire", précise l'établissement financier milanais.

Selon UniCredit, cette autorisation renforce sa position en capital, avec un bénéfice estimé d'environ 52 points de base sur le ratio CET1, sur la base de sa position au 2e trimestre 2026. Elle répond à son engagement d'obtenir l'approbation d'ici à la fin septembre et renforce encore son allocation disciplinée du capital.