UniCredit fait passer sa participation dans Commerzbank à 26%

(AOF) - UniCredit continue de convertir sa position synthétique dans Commerzbank en actions physiques, portant sa participation à environ 26%. La banque italienne renforce sa position de plus important actionnaire de sa concurrente allemande. " La position synthétique restante devrait être convertie en actions physiques en temps voulu, ce qui porterait notre participation totale avec droit de vote dans Commerzbank à environ 29 %", ajoute la banque italienne.

UniCredit avait annoncé début juillet avoir exercé des instruments dérivés représentant environ 10% du capital de Commerzbank et détenir désormais environ 20% du capital et des droits de vote de la banque allemande.

Bien que la banque italienne n'ait pas l'intention de demander à être représentée au conseil d'administration " pour le moment ", elle continuera " à suivre de près les progrès réalisés par Commerzbank dans le renforcement durable de ses activités et dans la création de valeur pour ses actionnaires, ses clients et ses collaborateurs ".