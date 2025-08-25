 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
UniCredit fait passer sa participation dans Commerzbank à 26%
information fournie par AOF 25/08/2025 à 10:42

(AOF) - UniCredit continue de convertir sa position synthétique dans Commerzbank en actions physiques, portant sa participation à environ 26%. La banque italienne renforce sa position de plus important actionnaire de sa concurrente allemande. " La position synthétique restante devrait être convertie en actions physiques en temps voulu, ce qui porterait notre participation totale avec droit de vote dans Commerzbank à environ 29 %", ajoute la banque italienne.

UniCredit avait annoncé début juillet avoir exercé des instruments dérivés représentant environ 10% du capital de Commerzbank et détenir désormais environ 20% du capital et des droits de vote de la banque allemande.

Bien que la banque italienne n'ait pas l'intention de demander à être représentée au conseil d'administration " pour le moment ", elle continuera " à suivre de près les progrès réalisés par Commerzbank dans le renforcement durable de ses activités et dans la création de valeur pour ses actionnaires, ses clients et ses collaborateurs ".

Valeurs associées

COMMERZBANK
36,550 EUR XETRA +0,25%
UNICREDIT
69,190 EUR MIL 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

