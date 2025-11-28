 Aller au contenu principal
Forvia envisage des cessions d'actifs dans l'activité intérieurs
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 10:37

Logo de Forvia sur le bâtiment de l'entreprise près de Paris

L'équipementier automobile Forvia a annoncé vendredi avoir lancé les processus pour céder des parties de son portefeuille d'activités, parmi lesquelles des actifs de sa division intérieurs de voitures.

Depuis la fusion entre Faurecia et Hella en 2022, qui a donné naissance au 7e équipementier mondial par le chiffre d'affaires, Forvia a fait de son désinvestissement une de ses priorités. Il veut ramener son ratio dette nette/Ebitda à moins de 1,5 l'an prochain avec l'aide de cessions, contre 1,8 à la fin du premier semestre et 3,1 fin juin 2022, après l'opération Faurecia-Hella.

"A la suite d'une couverture média récente, Forvia veut apporter de la clarté à ses salariés, partenaires et parties prenantes au sujet des actuels processus de désinvestissements", a dit le groupe dans un communiqué. "Comme précédemment annoncé, Forvia mène une revue stratégique d'ensemble de son portefeuille."

L'activité intérieurs de l'habitacle, où Forvia est le numéro trois mondial, développe et produit des panneaux de portes, des consoles centrales et des tableaux de bord intégrant des surfaces dites intelligentes et des matériaux recyclés.

Une des six divisions de Forvia avec les sièges, l'électronique, la dépollution, l'éclairage et l'après-vente, elle représentait près de 18% du chiffre d'affaires du groupe au troisième trimestre.

"C'est une activité de premier plan, c'est un marché relativement consolidé (...) ils comptent parmi les trois leaders mondiaux, ils sont crédibles, donc je pense Ique c'est une activité qui n'est pas difficile à vendre", a dit à Reuters Julien Thomas, analyste chez TP ICAP Midcap, qui estime autour de 3,5 milliards d'euros la valeur d'entreprise de l'entité.

Forvia a réalisé à ce jour un quart de son nouveau programme de désinvestissements d'un milliard d'euros annoncé en octobre 2023, avec des cessions comprises entre 50 et 200 millions d'euros. Désormais piloté par le nouveau directeur général Martin Fischer, en poste depuis mars, il s'agit du deuxième plan de cessions d'actifs non stratégiques du groupe après celui d'un milliard également annoncé début 2022 et terminé en 2023.

Ce dernier avait compris cette fois une opération à 500 millions avec la vente de l'activité d'assemblage et de logistique de modules SAS Cockpit Modules au groupe indien Motherson.

(Gilles Guillaume, avec Mathias de Rozario, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions
