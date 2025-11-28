Auchan: "il n'y aura pas d'emplois supprimés", assure le DG d'Auchan Retail

( AFP / GABRIEL BOUYS )

"Il n'y aura pas d'emplois supprimés" avec le passage sous bannière Intermarché et Netto de 300 supermarchés Auchan, a assuré vendredi Guillaume Darrasse, directeur général d'Auchan Retail, interrogé sur France Info.

Concernant les employés dans les magasins, "ce n'est pas le projet, ce n'est pas un projet de diminution des coûts. C'est un projet de développement et de croissance", a-t-il assuré.

Il a précisé qu'une réduction du nombre d'emplois "n'est pas à l'ordre du jour", pas non plus pour les fonctions support dans les entrepôts.

"Nos métiers de toute façon sont en ce moment traversés par des sujets d'intelligence artificielle, de mécanisation, et je pense que ce qui est important c'est qu'Auchan retrouve de la compétitivité pour recréer de la valeur qui, dans la culture Auchan, sera partagée avec les collaborateurs", a indiqué Guillaume Darrasse.

Auchan, propriété de la famille Mulliez, a annoncé mardi son projet de basculer ses quelque 300 supermarchés en franchise, sous bannière Intermarché et Netto, via un contrat de franchise conclu avec Intermarché/Mousquetaires, tout en conservant les plus grands magasins, les hypermarchés, à son nom.

Le projet pourrait prendre effet fin 2026.

Concernant la perte de certains avantages pour les salariés Auchan qui changeront d'enseigne, notamment des congés d'ancienneté, le directeur général a précisé que ces travailleurs "restent des salariés Auchan (...) nous allons continuer le dialogue avec eux".

"Je comprends l'impatience. Maintenant, il faut bien respecter les échéances. C'est un projet, dès qu'il a été connu nous l'avons communiqué et nous entrons dans une séquence de dialogue".