Unibail-Rodamco-Westfield : Kathleen Verelst nommée au poste de directrice des investissements

(AOF) - Unibail-Rodamco-Westfield annonce la nomination de Kathleen Verelst au poste de directrice des investissements (CIO) et membre de son comité de direction, à compter du 1er janvier 2026. Elle possède plus de 30 ans d'expérience dans l'immobilier international, ayant travaillé pour une grande banque d'investissement internationale et des cabinets d'avocats dans divers types d'actifs et sur différents marchés.

Entre 2021 et 2024, elle a été conseillère auprès du conseil de surveillance et du directoire d'URW, accompagnant ainsi la société dans sa stratégie de désendettement et de cession d'actifs aux Etats-Unis.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader européen de l’immobilier commercial né des fusions Unibail, Rodamco et Westfield ;

- Loyers de 2,3 Md€ générés à 89 % par les 67 centres commerciaux, à 6 % par les congrès & expositions puis par les bureaux ;

- Portefeuille de 49,7 Mds€ d’actifs répartis entre la France (35 %), les États-Unis (21 %), l’Europe centrale (11 %), l’Allemagne-Autriche (10 %), le Royaume-Uni (7 %) puis les pays nordiques (5 %) et les Pays-Bas (3 %) ,

- Ambition : positionnement sur 15 des marchés d’Europe les plus attractifs et 8 de ceux des États-Unis et croissance reposant sur 3 piliers -concentration, différenciation et innovation ;

- Capital ouvert avec 2 positions fortes – 9,37 % pour Xavier Niel et 11,7 % pour la Société Générale, Jacques Richier présidant le conseil de surveillance de 9 membres et Jean-Marie Tritant le directoire de 5 membres.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « A Platform for Growth » 2025-2028 :

- centres commerciaux sous marque Westfield, situés dans des zones au PIB/habitant supérieur de + 30 % aux moyennes nationales : croissance rapide des revenus par hausse des loyers et taux d’occupation d’une part, maximisation de la valeur des actifs d’autre part

-potentiel dans le résidentiel (2,4 Md€ de m2 identifiés), développements mixtes et données,

- désendettement accéléré par stricte discipline des coûts et cessions en Europe (2,2 Md€ d'ici 2026, dont 1,6 Md€ sécurisés à fin juin),

- agence interne de retail media Westfield Rise à la croissance rapide et très rentable ; 180 M€ de revenus vs 115 M€ en 2024,

- licence Westfield : à l’image de celui signé en mai avec les centres Cinomi, nouveaux partenariats attendus, avec une rentabilité d’exploitation de 3° M€ environ en 2028,

- congrès & expositions : vers un bénéfice d’exploitation 2028 de 205 M€ environ, vs 167 M€ en 2018-24 via l’amélioration des connexions Paris-le Bourget et Paris-Nord Villepinte ;

- Stratégie environnementale « Better places 2030 » fondée sur 3 piliers, la qualité des immeubles, la connectivité et l’intégration dans l’environnement urbain : - 2024 : réduction de 42 % en de l’emprunte carbone vs 2015,

- valorisation des déchets en lien avec les communautés locales, plan de sobriété énergétique et installation de capacités d’énergie renouvelables…,

- emprunts Green Financing Framework aux critères ESG renforcés ;

- Après le succès du centre de Hambourg, livraison des projets (1,6 Md€) à Londres et Cerny ;

- Bilan encore tendu avec un ratio sur capitaux propres de 41,7 % mais levier de la dette ramené à 9,2 et 13,9 Mds€ de disponibilités sécurisant les échéances financières jusqu’à fin 2028.

Défis

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR (143,8 €, en repli de 4,8 % en raison de l’effet de change $/€), donnée-clé du secteur foncier à comparer au cours de Bourse, et du taux de vacance des centres commerciaux (4,8 %) ;

- Après une hausse des loyers de 7,1 % et un effritement du bénéfice par action récurrent, objectifs 2025 d’une progression du résultat net par action dans le haut de fourchette de 9,3-9,5 € ;

- Plan 2025-2028 : hausse annuelle de 5,8 à 5,6 % de l’excédent d’exploitation, ratio d’endettement LTV de 40 % et effet de levier de la dette de 8 ;

- Forte hausse du dividende 2024, à 3,50 €, puis du dividende 2025 à 4,5 % et engagement sur un taux de distribution à 60 % au titre de 2026 puis 60 à 70 % au titre de 2027.