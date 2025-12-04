Eramet entame un programme de "redressement" pour améliorer sa rentabilité

Le groupe minier français Eramet a annoncé jeudi un programme destiné à améliorer sa rentabilité d'ici deux ans, comprenant des "actions décisives" pour "faire face aux conditions de marché difficiles et créer de la valeur".

Un site d'Eramet, à Diogo (Sénégal) ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

"La conjoncture macroéconomique mondiale et le contexte de baisse des prix ont continué de peser sur les opérations du groupe et la génération de trésorerie au cours des derniers mois", indique Eramet dans un communiqué pour justifier ce nouveau programme, qui sera présenté aux investisseurs à 14H30 par le directeur général Paul Castellari.

Ce plan doit permettre à Eramet d'améliorer son Ebitda, indicateur de rentabilité, de 130 à 170 millions d'euros d'ici deux ans, affirme le groupe minier dans son communiqué.

L'amélioration de la rentabilité d'Eramet devrait reposer en majeure partie sur une hausse de la productivité et une meilleure "efficacité des coûts et des processus".

Le groupe prévoit également de réduire ses investissements en 2025, passant d'une fourchette de 400-450 millions d'euros précédemment à 400-425 millions d'euros, comme il l'avait déjà indiqué lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre. "Une trajectoire baissière devrait se poursuivre", ajoute Eramet à ce sujet.

L'entreprise maintient en revanche ses objectifs pour 2025, qu'il avait abaissés lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre.

Au premier semestre, Eramet avait subi une perte nette de 152 millions d'euros et déjà révisé ses objectifs annuels.

"Depuis janvier 2023, les prix des matières premières d’Eramet ont sensiblement diminué: -6% pour le minerai de manganèse, -48% pour le nickel au LME, -83% pour le carbonate de lithium, -21% pour l’ilménite et -25% pour le zircon", a précisé jeudi le groupe minier, pointant également "l’industrie des sables minéralisés", qui "doit faire face à des conditions de marché difficiles"

"Cet environnement devrait continuer à peser sur la demande et les prix, pour l'ensemble des marchés du Groupe", prévient Eramet.