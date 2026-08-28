Une visibilité financière jusqu'à fin 2028 pour Abionyx Pharma

Abionyx Pharma revendique une trésorerie et des équivalents de trésorerie consolidés de 26,9 MEUR à fin juin 2026, après l'opération de financement annoncée le 18 juin dernier et avant l'encaissement des crédits d'impôt recherche et des aides du plan France 2030, portant sa visibilité financière jusqu'à fin 2028.

Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 1,9 MEUR au 1er semestre 2026, provenant uniquement de sa filiale IRIS Pharma dans l'activité de recherche sous contrat (CRO) en ophtalmologie. Sur la base des informations disponibles, il anticipe pour IRIS Pharma un chiffre d'affaires sur l'exercice 2026 globalement stable par rapport à 2025.

Concernant son activité principale et stratégique, dédiée au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients, Abionyx Pharma indique poursuivre la mise à disposition gracieuse de son bioproduit dans le cadre des demandes d'autorisation d'accès compassionnel (AAC).