Une unité de Merck s'associe à une coalition mondiale de la santé pour mettre au point un vaccin abordable contre le virus Ebola
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 22:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des paragraphes 1 et 4 pour indiquer qu'il s'agit de l'unité MSD de Merck & Co)

L'unité MSD deMerck & Co MRK.N et laCoalition for Epidemic Preparedness Innovations ont annoncé mercredi qu'elles s'étaient associées dans le cadre d'un programme de 30 millions de dollars visant à développer une version actualisée du vaccin contre le virus Ebola du fabricant, afin d'en améliorer le coût et l'accès pour les pays à revenus faibles et moyens.

Cette collaboration permettra d'améliorer le processus de fabrication d'Ervebo, le vaccin de Merck contre le virus Ebola homologué par l'OMS, afin d'augmenter le rendement et de prolonger la durée de conservation, a indiqué la CEPI.

Le processus de production actuel d'Ervebo est complexe, ce qui le rend coûteux et difficile à fabriquer à grande échelle, a indiqué la CEPI. Les améliorations prévues pourraient réduire les coûts et permettre de conserver le vaccin dans un réfrigérateur standard pendant plusieurs mois, a ajouté l'organisation.

MSD travaillera avec Hilleman Laboratories sur le développement du vaccin mis à jour et explorera les options pour fournir les acheteurs du secteur public dans les pays à revenu faible et intermédiaire à un prix nettement inférieur à celui du vaccin actuel.

La CEPI a déclaré que son financement soutiendra le travail de développement clinique de Hilleman. SK bioscience et IDT Biologika développeront le processus de mise à jour de la substance médicamenteuse et le produit pharmaceutique correspondant.

Valeurs associées

MERCK
111,090 USD NYSE +1,42%
