Une société de leasing chinoise commande 50 Boeing 737 MAX 8

( AFP / JUSTIN TALLIS )

Une société de leasing chinoise a annoncé une commande de cinquante 737 MAX 8, avion vedette de Boeing, au moment où l'avionneur américain traverse une crise profonde du fait de problèmes de qualité de sa production et d'une grève dans ses principales usines.

La China Development Bank Financial Leasing a expliqué dans un communiqué déposé auprès de la Bourse de Hong Kong qu'elle souhaitait ainsi renouveler sa flotte avec des avions plus économes en carburant.

Au prix catalogue, cette commande atteint un peu plus de six milliards de dollars.

Les avions doivent être livrés entre 2028 et 2031, d'après le document boursier.

De son côté, Boeing s'est contenté de confirmer les éléments publiés par CDB Aviation, sans fournir de détail.

Cette commande intervient au lendemain de l'annonce par l'avionneur d'une mise en chômage technique partiel de plusieurs dizaines de milliers d'employés non syndiqués "dans les prochains jours" aux Etats-Unis.

Il s'agit d'une des multiples mesures prises par Boeing pour réduire ses coûts et pour préserver sa trésorerie pendant l'arrêt de travail de plus de 33.000 ouvriers syndiqués du nord-ouest des Etats-Unis.

Cette grève, liée à la négociation de la nouvelle convention collective, a débuté le 13 septembre et affecte plusieurs sites de la région de Seattle, en particulier les usines d'assemblage du 737 à Renton et du 777 à Everett, qui sont totalement à l'arrêt.

Le groupe est sous étroite surveillance du régulateur FAA depuis un incident en vol sur un 737 MAX 9 de la compagnie aérienne Alaska Airlines début janvier.

Il a ravivé les questions sur la qualité et la conformité de sa production, déjà mises en cause après le crash de deux 737 MAX 8 en 2018 et en 2019, qui ont fait 346 morts.

Depuis l'incident de janvier, Boeing a été contraint par la FAA d'élaborer un plan pour améliorer la qualité de la production et de limiter sine die sa production de 737 au niveau autorisé à fin 2023 (38 par mois).

Mais la cadence est actuellement bien inférieure et les retards de livraison, déjà présents ces dernières années, ont empirés. Or Boeing perçoit 60% du prix à la remise des avions.

Fin mars, le groupe a également procédé à plusieurs changements au niveau de ses dirigeants. Le nouveau patron, Kelly Ortberg, a pris ses fonctions le 8 août.