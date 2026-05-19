Une sénatrice critique le ministre américain des Transports pour ses vacances financées par une entreprise

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Mardi, une sénatrice démocrate a critiqué le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, pour avoir pris des vacances en famille financées par des entreprises donatrices et filmées dans le cadre d'une série de vidéos en ligne.

“Vos vacances ont été financées par Boeing BA.N , Toyota

7203.T , United Airlines UAL.O , Enterprise, Shell SHEL.L et Royal Caribbean Group”, a déclaré la sénatrice Kristen Gillibrand, principale démocrate au sein d'une sous-commission du Comité sénatorial des crédits. “Ce road trip a quelque chose de louche.”