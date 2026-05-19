Une sénatrice critique le ministre américain des Transports pour ses vacances financées par une entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mardi, une sénatrice démocrate a critiqué le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, pour avoir pris des vacances en famille financées par des entreprises donatrices et filmées dans le cadre d'une série de vidéos en ligne.
“Vos vacances ont été financées par Boeing BA.N , Toyota
7203.T , United Airlines UAL.O , Enterprise, Shell SHEL.L et Royal Caribbean Group”, a déclaré la sénatrice Kristen Gillibrand, principale démocrate au sein d'une sous-commission du Comité sénatorial des crédits. “Ce road trip a quelque chose de louche.”
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer