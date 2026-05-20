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TP réussit son émission obligataire double tranche
information fournie par Zonebourse 20/05/2026 à 07:08

TP (Téléperformance) annonce avoir procédé avec succès au placement de son émission obligataire double tranche pour un montant total en principal de 1,2 MdEUR, "avec une sursouscription significative de la part des investisseurs institutionnels".

Avec cette nouvelle émission double tranche dans le cadre de son programme EMTN de 5 MdsEUR, le groupe de centres de contacts explique atteindre son objectif d'allongement de la maturité de sa dette, à un coût reflétant la solidité de ses fondamentaux.

Ces obligations senior se répartissent en deux tranches à échéance longue de 5 et 8 ans, de 700 et 500 MEUR, et assorties de coupons annuels de 4,750% et de 5,375%. Elles seront admises à la négociation sur Euronext Paris et devraient être notées "BBB" chez S&P.

Le produit net des nouvelles obligations sera alloué au rachat des obligations visées dans le cadre de l'offre lancée par TP le 18 mai. Le cas échéant, le solde du produit net n'ayant pas servi à financer le rachat sera utilisé pour les besoins généraux du groupe.

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