Une semaine sur les marchés : le récap du 6 au 10 avril

Lundi 6 avril

Le fait du jour

Alors que l'Italie et l'Espagne, pays européens les plus touchés par la pandémie ont signalé un ralentissement du nombre de décès liés au Covid-19, les investisseurs s'accrochent à l'idée qu'une sortie de tunnel se dessine à l'horizon. L'indice phare parisien débute la semaine en forte hausse et parvient à maintenir son rebond. Le CAC 40 termine la séance à + 4,61% vers les 4346,14 points.

Souffle d'optimisme également sur les marchés américains. Le Dow Jones a bondi de 7,73% à 22 679,99 points, le Nasdaq a gagné 7,33% à 7 913,24 points, et l'indice S&P 500 s'est hissé à 2663,68 points (+ 7,03 %).

Valeur en vue

Le titre Renault littéralement massacré ces derniers mois (-56,05% depuis le 1er janvier) s'est offert un rebond de 14,17% et signe la plus forte hausse du CAC 40. Dans une interview accordée au Wall Street Journal, Jean-Dominique Senard, le président du conseil d'administration du groupe, et le directeur général de Nissan, Makoto Uchida, insistent sur la solidité de leur alliance. Ils confirment également, et ce en dépit du contexte, leur intention de présenter leurs plans stratégiques de moyen terme à la mi-mai.

Mardi 7 avril

Le fait du jour

Manifestement, les marchés veulent continuer de croire à un début de stabilisation de l'épidémie de Covid-19. L'indice CAC 40 a progressé de 2,12% à 4.438,27 points. Comme la veille, la hausse bénéficie en premier lieu aux secteurs les plus durement touchés par la chute de mars : tourisme (Accor +9,77%), automobile (Peugeot +5,94%), banques (Crédit Agricole +7,30%), aéronautique (+6,56% pour Airbus et +6,89% pour Safran).

Il faut toutefois appréhender ce rebond avec prudence, nous disent les analystes. En effet, il s'agit surtout d'un rebond technique. Et à ce stade, les incertitudes sont si nombreuses (durée du confinement, scénarios pour « déconfiner ») qu'il serait précipité de penser que la tempête boursière est finie.

Après un sensationnel rebond la veille, la Bourse de New York a terminé cette séance très volatile en légère baisse. L'indice Dow Jones a reculé de 0,12% à 22 653,86 points, le Nasdaq Composite a perdu 0,33% à 7 887,26 points, et le S&P-500 a lâché 0,16%, à 2 659,41 points.

Valeur(s) en vue

Les valeurs défensives sont victimes de prises de bénéfices. Carrefour (-3,43% à 14,66 euros), Legrand (-1,37% à 59,16 euros) et Sanofi (-0,98% à 84 euros).

Sur le SBF 120, Europcar est dopé par une information du journal « Le Monde » selon laquelle un accord pour assurer le sauvetage du groupe se dessinerait avec des banques et Eurazeo, le premier actionnaire du loueur de voitures. Le titre, qui accuse un repli de 60% depuis le début de l'année, gagne 13,35% sur cette séance.

Mercredi 8 avril

Le fait du jour

L'augmentation du nombre de cas de contaminations au Covid-19, l'incertitude sur la durée du confinement, l'entrée de la France en récession au premier trimestre, et l'incapacité de l'UE à se mettre d'accord sur un plan massif de soutien à l'économie ont eu raison du rebond des marchés. Marche-arrière donc pour le CAC 40...Après avoir amorcé la journée avec plus de 2% de baisse, le CAC 40 a finalement réduit ses pertes dans l'après-midi, porté par les marchés américains pour terminer à +0,10% à 4442,75 points.

Aux Etats-Unis, les principaux indices ont clôturé en nette hausse portés par le retrait du candidat Bernie Sanders à l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre : +3,44% 23.433,57 points pour le Dow Jones, + 2,58%, à 8090,90 points pour le Nasdaq, 3,41%, à 2749,98 points pour le S&P 500. Le marché d'actions s'accroche également à la possibilité que le pic de l'épidémie de Covid-19 soit proche en dépit de l'augmentation du nombre de morts sur le territoire américain.

Valeur en vue(s)

Dassault Systèmes bénéficie d'un relèvement de recommandation et affiche la plus forte hausse de l'indice CAC 40 +5,38%.

Sur le SBF 120, les valeurs parapétrolières se voient dopées par la bonne orientation des cours du pétrole ces derniers jours (dans l'espoir d'une réduction de la production d'or noir par l'Opep et ses partenaires). CGG prend 7,06% et Technip FMC grimpe de 6,53%.

Dans l'actualité des biotech, Novacyt a annoncé que son test Covid-19 était éligible à la liste d'utilisation d'urgence de l'OMS. Le titre gagne 21,54% en séance.

Jeudi 9 avril

Le fait du jour

Dernière séance très agitée avant une longue pause sur les marchés en raison du week-end de Pâques. Le CAC 40 s'est retrouvé ballotté entre le vert et le rouge, guettant nerveusement des informations venant de l'Opep et de ses dix partenaires sur une éventuelle réduction de la production d'or noir. L'indice phare parisien termine finalement en territoire positif : +1,44% et passe le cap des 4500 points (4506,85 points).

Wall Street achève la semaine par trois séances sur quatre dans le vert. Les investisseurs saluent le nouveau stimulus annoncé par la Réserve fédérale pour soutenir l'économie américaine (2300 milliards de dollars). Le Dow Jones a progressé de 1,22%, à 23.719,37 points. Le Nasdaq a gagné 0,77%, à 8.153,58 points. Et enfin, le S&P 500 a enregistré 1,45% de hausse, à 2.789,82 points. Notons que les trois indices ont enregistré des progressions hebdomadaires historiques : 12,1% cette semaine pour le S&P 500 soit sa plus forte progression hebdomadaire depuis 1974. Le Dow Jones a gagné 12,7%, la meilleure performance sur la semaine depuis 1938.

Après plusieurs heures d'échanges, l'Opep et ses dix partenaires sont parvenus jeudi soir à un accord de réduction de la production de pétrole de 10 millions de barils par jour, soit 10% de l'offre mondiale, à compter du 1er mai. Une annonce jugée décevante.

Valeur en vue

Sodexo progresse de +12,90% après la publication de ses résultats du premier semestre 2019-2020. Le groupe révèle un résultat net ajusté en hausse de 2,8% à 424 millions d'euros sur cette période. En outre, le groupe dit anticiper une réduction de son chiffre d'affaires "de 2,4 à 2,8 milliards d'euros" au second semestre de son exercice 2019-2020.

Vendredi 10 avril

Les marchés sont fermés.