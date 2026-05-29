Une semaine sur les marchés : le recap du 25 au 29 mai

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 25 mai

CAC 40 : +1,76%, à 8.258,26 points et 2,7 milliards d'euros échangés

La séance

Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse. le recul des prix du pétrole sur fond d'espoir d'une ‌réouverture du détroit d'Ormuz ayant apaisé les craintes inflationnistes et stimulé l'appétit pour le risque. L'indice Euro Stoxx 50 a gagné 1,92% et le Stoxx 600 1,03% à 631,57 points, son plus haut niveau depuis plus de deux mois. L'indice paneuropéen se rapproche ainsi du niveau d'avant le début de la guerre lancée par Israël et les États-Unis contre l'Iran, soit des 636,16 points atteints au cours de la séance du 27 février dernier.

Washington et Téhéran ont tenté ces dernières heures de tempérer les attentes quant à une avancée imminente dans leurs négociations, ce qui n'a ​pas empêché les investisseurs de rester optimistes quant à une future reprise du trafic dans le détroit d'Ormuz, qui ferait partie d'un protocole d'accord en cours de négociation entre l'Iran et les États-Unis pour mettre fin à la guerre.

Les marchés financiers américains sont restés fermés, tout comme la Bourse de Londres et les ⁠marchés de Chine continentale, ce qui se traduit par un faible volume de transactions en ce lundi de Pentecôte.

Valeurs en vue

Abivax a gagné 8,7% sur la séance, soutenu par ses résultats financiers trimestriels, ainsi que par la publication de données à trois ans des résultats d'une analyse intermédiaire. La biotech a annoncé disposer d'une trésorerie et équivalents de 491,6 millions d'euros au 31 mars 2026, lui assurant un horizon de financement prévisionnel jusqu'au quatrième trimestre 2027 sur la base des hypothèses opérationnelles actuelles. Outre ses comptes du premier trimestre, Abivax a publié les résultats d'une analyse intermédiaire à trois ans du traitement à long terme avec son produit Obéfazimod et de la réduction de dose chez des patients atteints de rectocolite hémorragique modérée à sévère. Dans cet essai, les patients qui avaient reçu 50 mg d'Obéfazimod une fois par jour, se sont vu proposer de poursuivre le traitement à une dose réduite de 25 mg par jour pendant une période supplémentaire pouvant aller jusqu'à 5 ans. Au début de l'étude, 89% des patients étaient en rémission clinique. Aux semaines 48, 96 et 144 de traitement, respectivement 73%, 69% et 68% des patients étaient en rémission clinique.

Mardi 26 mai

CAC 40 : -1,03%, à 8.173,11 points et 3,3 milliards d'euros échangés.

La séance

Déjà oublié le rebond de la veille. le CAC 40 repart dans le rouge tandis que le Dax allemand a reculé de 0,72%. L'indice EuroStoxx 50 a perdu 1,09%, le FTSEurofirst 300 0,55% et le Stoxx 600 0,51%. Les investisseurs ont pris leurs distancespar rapport à l'optimisme affiché la veille quant à une résolution rapide du conflit au Moyen-Orient.

Après avoir clôturé lundi en baisse de 7%, le prix du Brent a repris son ​ascension et a de nouveau franchi la barre des 100 dollars le baril. Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque ⁠centrale européenne (BCE), a dit dans un entretien accordé à Reuters que l'institution monétaire devrait relever ses taux d'intérêt en juin, même en cas d'accord de paix, le conflit ayant duré bien plus longtemps que prévu et la flambée des prix de l'énergie se répercutant sur l'ensemble de l'économie.

La Bourse de New York a, elle terminé sur un double record. L'indice Nasdaq (+1,19%) et l'indice élargi S&P 500 (+0,61%) ont tous les deux enregistré de nouveaux sommets en clôture, s'établissant respectivement à 26.656,18 et 7.519,12 points. Seul le Dow Jones a terminé dans le rouge, lâchant 0,23%.

Côté tech, le géant des puces Micron a été propulsé (+19,29% à 895,88 dollars), dépassant pour la première fois les 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Valeurs en vue

Ferrari n'a pas vu la lumière aujourd'hui. Le titre de la marque au cheval cabré a reculé de plus de 8% après la présentation lundi soir de sa première voiture entièrement électrique, la "Luce", qui intervient à un moment où ses concurrents reviennent sur leurs ambitions en ⁠matière d'électrification, invoquant une faible demande. Ce plongeon a contribué à la baisse du secteur de l'automobile sur le Stoxx, qui a fini la séance sur ⁠un recul de 1,96%.

Mercredi 20 mai

CAC 40 : +0,43%, à 8.207,89 points et 8.207,89 points et 4,4 milliards d'euros échangés

La séance

Les Bourses européennes ont terminé en hausse prudente, aidées par le recul des cours du pétrole, même ‌si l'incertitude continue de régner quant à un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,43%. À Francfort, le Dax a pris 0,13% et à Londres, ​le FTSE 100 a progressé de 0,13%. L'indice EuroStoxx 50 a fini sur un gain de 0,28%, le FTSEurofirst 300 de 0,07% et le Stoxx 600 de 0,10%.

Le Brent, perd 3,89% à 95,71 dollars le baril et le ‌brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 4,1% à 90,04 dollars.

Cette accalmie des prix énergétiques n'empêche toutefois pas les banques centrales de s'orienter vers une politique monétaire plus restrictive afin de lutter contre l'inflation. Selon l'outil FedWatch de CME, les marchés financiers tablent actuellement sur une probabilité de 38,1% que la Fed relève ses taux en décembre, alors qu'il y a ​un mois, un tel scénario n'était pas envisagé.

Outre-Atlantique, l'incertitude géopolitique n'a pas empêché les trois principaux indices de la place américaine de grappiller de nouveaux records. Le Dow Jones a pris 0,36% à 50.644,28 points, le Nasdaq a avancé de 0,07% à 26.674,73 points et le S&P 500 a gagné 0,02% à 7.520,36 points. Sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain se stabilisait à 4,48%, comme à la clôture la veille.

Du côté de la tech, l'heure était aux prises de bénéfices, Qualcomm a reculé de 6,20%, Texas Instrument a perdu 2,29% et Nvidia a cédé 1,05%. Micron, fabricant de puces mémoire, est toutefois parvenu à gagner 3,63%, confortant son entrée la veille dans le cercle fermé des entreprises à la capitalisation boursière supérieure à 1.000 milliards de dollars.

Valeurs en vue

Capgemini termine la journée sur un repli de 3,5%. Les perspectives à ‌moyen terme n'ont visiblement pas convaincu les investisseurs. L'entreprise française de services informatiques vise une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 5,5 à 7,5% à taux de change ​constants de 2025 à 2028 et table sur un free cash flow (FCF) organique cumulé supérieur à 6 milliards d'euros ​sur 2026-2028. Le groupe prévoit aussi de porter son résultat d'exploitation ⁠avant charges liées aux acquisitions à 12,1-12,3% entre 2025 et 2028. Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs pour l'exercice 2026 comme annoncés mi-février.

Jeudi 28 mai

CAC 40 : -0,23%, à 8.188,87 points et 3,8 milliards d'euros échangés

La séance

Le CAC 40 repart dans le rouge, les investisseurs analysant avec précaution la vague de ‌données économiques en plus de l'accord de prolongation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran rapporté par une source au fait des négociations. L'armée de l'air américaine a mené la nuit dernière des frappes dites "défensives" sur Bandar Abbas, une ville située ​sur le détroit d'Ormuz, tandis que les Gardiens de la révolution ont répliqué en tirant en direction ⁠d'un pétrolier américain.

Côté statistiques, la croissance économique américaine a été moins fort que prévu au premier trimestre : le PIB augmentant de 1,6% contre une estimation précédente de +2%. Toujours aux Etats-Unis, les prix à la consommation ont progressé de 3,8% sur un an en avril, conformément aux attentes, montre l'indice PCE, après +3,5% en mars.

Valeur en vue

Le fournisseur français ‌de matériaux semi-conducteurs Soitec a bondi, dans un secteur européen des semi-conducteurs globalement en bonne forme, après avoir publié la veille un chiffre ​d'affaires trimestriel dépassant les attentes du marché. Soitec a fait état d'un chiffre d'affaires en ⁠baisse de 38% ‌à 202 millions d'euros au quatrième trimestre, ⁠mais ce chiffre a dépassé la prévision de 193 ‌millions d'euros, issue d'un sondage fourni par ⁠l'entreprise. "Soitec a publié un chiffre d'affaires au quatrième ⁠trimestre supérieur de ‌5% au consensus Vara et aux prévisions pour le ​trimestre, cette performance étant ‌entièrement due aux activités automobiles et industrielles", déclarent les analystes de JP Morgan. Le ​groupe prévoit par ailleurs une croissance du chiffre d'affaires du premier trimestre 26-27 d'environ 15% sur un ⁠an, à périmètre et taux de change constants, tout en visant une réduction de la saisonnalité de son activité.

Vendredi 29 mai

CAC 40 :

La séance

Malgré des données de la matinée dressant un tableau peu reluisant de l'économie française, l'optimisme prévaut à Paris comme sur les autres places européennes, toujours porté par des espoirs d'accalmie de la situation au Moyen-Orient.

Un peu avant 10h30, le CAC 40 signe une progression de près de 0,8% vers 8 253 points, surperformant ainsi un Euro STOXX 50 qui prend 0,5% vers 6 087 points, tandis que le DAX 40 gagne 0,3% à Francfort et que le FTSE 100 avance de 0,2% à Londres.

Valeur en vue

Derichebourg a annoncé un chiffre d'affaires semestriel en progression de 7,8% à 1, 83 miliard d'euros. La marge d'EBITDA ressort à 9,7% sur la période, en progression de 20 points de base. Le bureau d'analyses Portzamparc estime que ces chiffres sont parfaitement en ligne avec ses attentes, traduisant une nette amélioration de la performance opérationnelle. Pour 2025/26, le management révise en hausse ses guidances d'EBITDA à 350/370 millions, contre 320/350 auparavant.

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP et ZoneBourse