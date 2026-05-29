L'entrée de Wall Street à la Bourse de New York à New York

La Bourse de New York a ‌ouvert en hausse vendredi, prolongeant ainsi les records de la veille bien que les marchés ​restent dans l'attente de précisions sur la possibilité d'une extension de la trêve entre les États-Unis et Téhéran.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 74,29 points, soit 0,15%, à 50.743,26 ​points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,16% à 7.575,61 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,13%, soit 34,17 ​points, à 26.951,64 points.

Après les records de ⁠la veille suscités par la perspective d'une extension du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et ‌l'Iran, les marchés restent optimistes bien qu'impatients de voir ce protocole d'entente recevoir l'aval du président américain Donald Trump pour se concrétiser.

Plusieurs sources ont en ​effet rapporté à Reuters que ‌les États-Unis et l'Iran étaient parvenus jeudi à un accord pour ⁠prolonger leur cessez-le-feu de 60 jours et lever les restrictions sur la navigation dans le détroit d'Ormuz.

Cette potentielle avancée majeure reste toutefois suspendue au fait que le président américain Donald ⁠Trump n'a pas encore ‌approuvé l'accord et que la presse d'État iranienne a démenti la finalisation ⁠du plan.

"Les marchés terminent le mois de mai avec un penchant pour le risque, ‌portés par l'enthousiasme pour l'IA, la baisse des prix du pétrole et les ⁠attentes croissantes selon lesquelles les tensions entre les États-Unis et l'Iran ⁠pourraient rester contenues, grâce ‌à un prolongement du cessez-le-feu", a déclaré Bob Savage, responsable de la stratégie macroéconomique des ​marchés chez BNY.

Aux valeurs, Dell s'envole de 31,7% ‌après un relèvement par le groupe technologique de sa prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'année en ​cours, l'expansion des centres de données chez ses clients stimulant la demande pour ses serveurs optimisés pour l'IA.

Le groupe de prêt-à-porter American Eagle Outfitters plonge de 15,7% après ⁠avoir laissé inchangées ses prévisions de ventes comparables pour cette année, la prudence des consommateurs américains continuant de peser sur la demande.

Dans le même secteur, Gap perd également 15,7%, le groupe ayant abaissé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, signe que les consommateurs américains réduisent leurs dépenses discrétionnaires dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

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(Rédigé ​par Coralie Lamarque, édité par)