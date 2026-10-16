Une semaine sur les marchés : le recap du 12 du 16 octobre

Une semaine sur les marchés. (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 12 octobre

CAC 40 : +0,38%, à 7.832,88 points

La séance du jour

La Bourse de Paris a commencé la semaine dans le vert. La semaine sera marquée par la publication d'indicateurs d'inflation en Europe et aux Etats-Unis, cruciaux pour anticiper la suite de la politique monétaire des grandes banques centrales. La dette française est toujours au cœur des préoccupations sur les marchés, alors que le projet de budget 2027 du gouvernement sera examiné à partir de mardi à l'Assemblée nationale. Le taux hexagonal à échéance dix ans a grimpé à 4,89%, contre 4,85% à la clôture vendredi. Il s'est encore écarté de son équivalent allemand, référence en Europe, qui est resté stable à 3,47%.

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,38%, à 51.850,55 points. Le Standard & Poor's 500 finit à -0,06% à 7.807,24 points. Enfin, le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -0,44% à 27.245,902 points. Le Brent LCOc1 atteint son plus haut niveau depuis environ deux semaines, s'échangeant à plus de 106 dollars le baril après les frappes meurtrières qui ont visé l'aéroport international de Ryad, capitale de l'Arabie saoudite, ce week-end.

La saison des résultats s'amorce mardi avec les publications des grandes banques américaines. Selon les données de LSEG IBES, les bénéfices du S&P 500 devraient bondir de 30,6% au troisième trimestre.

Valeur en vue

L'Etat va augmenter sa participation au capital du groupe minier en difficulté Eramet (-3,97% à 43,52 euros) au point d'en devenir le premier actionnaire, dans le cadre d'une augmentation de capital allant jusqu'à 500 millions d'euros et prévue pour la fin d'année, selon l'Elysée lundi.

Mardi 13 octobre

CAC 40 : -0,07%, à 7.827,63 points

La séance

La Bourse de Paris a fini proche de l'équilibre, freinée par le recul du luxe après les résultats de LVMH, et celui de STMicroelectronics, plombé par un mouvement de vente sur les semi-conducteurs. Les entreprises ddu secteur, principales bénéficiaires des investissements dans l'intelligence artificielle, ont toutes cédé du terrain après des annonces de progrès technologiques faites par la société chinoise CXMT. Le champion chinois des puces mémoire dit avoir progressé dans la conception d'une puce plus dense, capable de stocker davantage de données sur une même surface. Il compte livrer d'ici la fin de l'année des modules de mémoire pour serveurs utilisant cette technologie, un marché où les deux géants sud-coréens sont aussi présents.

Autre point d'attention des marchés: la situation politique et budgétaire française, alors que le projet de budget 2027 arrive en séance plénière à l'Assemblée nationale et que la dette publique hexagonale est scrutée par les investisseurs étrangers. Malgré cette incertitude, les taux d'emprunt ont baissé, grâce à une accalmie des prix du pétrole. Le taux d'intérêt à échéance dix ans de la France a reculé à 4,84%, contre 4,90% la veille en clôture. Son équivalent allemand a terminé à 3,46%, contre 3,48%.

La Bourse de New York a clôturé dans le rouge, digérant à la fois les résultats trimestriels des grandes banques et le recul de plusieurs géants des semi-conducteurs. La banque d'affaires américaine Goldman Sachs (-0,23% à 891,91 dollars) a reculé, malgré un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre, de 18,68 milliards de dollars, grâce aux activités de négociation d'actions et de conseil. Sur la même période, son bénéfice net par action - donnée de référence pour Wall Street - ressort à 17,01 dollars, soit 39% de plus qu'un an plus tôt. Sa concurrente JPMorgan Chase (-0,82% à 331,57 dollars) a déçu les attentes, plombée par une charge exceptionnelle de plus de 600 millions de dollars liée à des pertes sur un investissement en titres non précisé. Citigroup a également glissé de 5,60% malgré des résultats meilleurs qu'escompté.

Valeurs en vue

LVMH a fini stable au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels. Entre le deuxième et le troisième trimestre, le numéro un mondial du luxe a vu ses ventes ralentir, principalement à cause de la contre-performance enregistrée par sa principale division : la Mode & Maroquinerie. Au total, sur l'ensemble du troisième trimestre, les revenus ont atteint 18,054 milliards d'euros, en croissance organique de seulement 1%, contre une progression de 3% sur les trois mois précédents. Au total, sur les neuf premiers mois de l'année, LVMH a enregistré un chiffre d'affaires de 57,148 milliards d'euros, en progression de 2% à changes et périmètres constants.

Mercredi 14 octobre

CAC 40 : +0,58%, à 7.873,11 points

La séance

Le CAC 40 repart de l'avant. Les valeurs défensives ont été recherchées. La santé et l'alimentation ont par exemple été les secteurs les plus en hausse de la séance. Danone a signé la plus forte hausse du CAC 40 (+2,62% à 60,28 euros). Ailleurs sur la cote, L'Oréal a pris 1,82% à 394,20 euros et Sanofi 1,53% à 71,82 euros. Sur le marché obligataire, le rendement français à dix ans montait à 4,87% en fin de séance, contre 4,84% mardi. Le taux allemand, référence de la zone euro, était stable à 3,46%.

Pour une fois, c'est Paris dans le vert et New York dans le rouge. Le Dow Jones a cédé 0,09%, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 1,88% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 1,11%. Publiée juste avant l'ouverture, l'inflation pour le mois de septembre (indice CPI) est ressortie en progression de 3,7% sur un an. C'est plus qu'escompté par les investisseurs et surtout en accélération par rapport à août. La hausse a été alimentée par les prix élevés des carburants. Mais même en excluant l'alimentation et l'énergie, considérées comme volatils, l'inflation est en accélération, à +2,6%.

La place américaine a aussi souffert mercredi des déboires de CoreWeave. L'entreprise - qui construit des centres de données dédiés à l'IA - a plongé de 15,46% à 65,78 dollars en raison d'inquiétudes ravivées sur son niveau d'endettement. Dans le sillage de CoreWeave, son concurrent Nebius a perdu 10,08% tandis que le groupe technologique Oracle a cédé 8,82%. Le mastodonte Nvidia, qui fournit les puces utilisées par CoreWeave, a reculé de 3,16%.

Valeur en vue

Coreweave aura donc perdu 15,6% en une séance. Dans le même temps, les rendements de ses obligations arrivant à échéance en 2031 et 2032 atteindre respectivement 14,9% et 14,8%, traduisant une hausse des primes de risque exigées par les créanciers. Les tensions se sont propagées à plusieurs valeurs technologiques, notamment Oracle, dont l'action reculait de près de 7%, tandis que le rendement de son obligation échéant en 2032 atteignait 7,24%. Nebius perdait également 9% et Dell 10%, contribuant au repli de 1,4% du Nasdaq Composite. Les entreprises extérieures aux grandes capitalisations technologiques américaines apparaissent particulièrement exposées aux inquiétudes sur leur endettement.

Jeudi 15 octobre

CAC 40 : +0,78% à 7.934,70 points

La séance

Les Bourses européennes ont terminé l'avant-dernière séance de la semaine sur une note globalement positive, les investisseurs restant notamment préoccupés par les interrogations entourant le financement des investissements massifs dans l'intelligence artificielle. A Paris, la progression du CAC 40 a été soutenue notamment par Hermès (3,32%) et L'Oréal (3,21%). A l'inverse, les valeurs technologiques et liées à l'intelligence artificielle ont subi de lourds dégagements.

STMicroelectronics a chuté de 3,76%, Schneider Electric de 2,42% et Legrand de 1,22%, pénalisés par les inquiétudes entourant le financement des infrastructures d'IA et les conséquences potentielles de taux d'intérêt élevés sur les investissements.

La Bourse de New York a aussi fini en hausse, rebondissant après deux séances dans le rouge et des pertes initiales, alors que les gains du secteur des soins de santé ont relégué au second plan la préoccupation des investisseurs à propos de l'intelligence artificielle (IA) et des entreprises concernées. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,08% à 52.177,69 points. Le S&P 500 .SPX , plus large, a pris 0,33% à 7.744,06 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,08% à 26.713,03 points.

En légère baisse, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est tout de même resté proche d'un pic de plusieurs années, les investisseurs s'inquiétant des pressions inflationnistes causées par la flambée des prix du pétrole.

"Le coût pour financer quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'une maison familiale ou d'un 'data center' géant, augmente et cela a des répercussions sur beaucoup de choses sur le marché boursier", a commenté Jed Ellerbroek, gestionnaire de portfolio chez Argent Capital Management, dans le Missouri. "Les titres les plus performants aujourd'hui ont été les défensifs".

Des données communiquées dans la journée montrent que les prix à la production aux Etats-Unis ont progressé en septembre à un rythme sans précédent depuis plus de quatre ans, avec une hausse des coûts des biens et des services, illustrant des pressions inflationnistes qui se répandent au-delà de l'énergie.

Les traders misent désormais à 67% sur la probabilité d'une hausse des taux lors de la réunion de décembre de la banque centrale américaine, selon FedWatch de CME, contre 62% mercredi.

Valeur en vue

GL events s'est envolé aujourd'hui : +28,13% ! En cause, la publication trimestrielle très appréciée. Le groupe a dévoilé mercredi soir une croissance de 44,3% ( 43,1% à taux de change constants) de son chiffre d'affaires au titre du 3e trimestre 2026, à 415,9 MEUR, portant ainsi le cumul à fin septembre 2026 à 1.382,2 MEUR, en progression de 17,4% ( 19,4% à taux de change constants). Sur les neuf premiers mois de l'année, les croissances des activités Live (événementiel d'entreprise, institutionnel et sportif) et Venues (centres de congrès, parcs d'expositions, salles de spectacles), de respectivement 25,1% et 23,9%, ont largement compensé le recul de 19,3% de l'activité Exhibitions (salons propriétaires).

Vendredi 16 octobre

CAC 40 : -

La séance

Les marchés boursiers européens ont ouvert sans direction commune vendredi, après une prise de parole du président de la Fed ayant quelque peu calmé les craintes des marchés sur l'imminence d'une hausse des taux aux Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, vers 9h05, Paris (+0,09 %), Francfort prenait 0,41 % et Milan 0,57 %. Londres cédait 0,24 %.

Valeurs en vue

Eutelsat et SES reprennent leur progression alors que, mercredi, l'Ukraine a déclaré que le service Starlink de SpaceX avait imposé des restrictions à son service de niveau militaire, alimentant ainsi les paris des investisseurs selon lesquels les fournisseurs européens pourraient tirer profit des tensions croissantes entre Washington et Kyiv.

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP et ZoneBourse