Schneider relève ses objectifs 2026 après un T3 record porté par les centres de données

Logo de Schneider Electric à Nantes

Schneider ‌Electric a relevé vendredi pour ​la deuxième fois de l’année ses objectifs de résultat d'exploitation et ​de chiffre d’affaires pour 2026, porté ​par la demande des ⁠géants du cloud pour les ‌centres de données dédiés à l’intelligence artificielle.

Le fabricant français ​d'équipements ‌électriques vise désormais une ⁠croissance organique de son Ebita comprise entre 18% et 21%, contre ⁠14% à ‌19% auparavant, et de ⁠son chiffre d’affaires de ‌12% à 14%, contre ⁠10% à 13% précédemment.

Au troisième trimestre, ⁠le ‌chiffre d’affaires de Schneider Electric a ​atteint un ‌record de 11,46 milliards d’euros, en hausse organique ​de 16,9%, dépassant les attentes des analystes qui ⁠tablaient sur 11,13 milliards d’euros, selon un consensus fourni par le groupe.

(Rédigé par Matthieu Huchet et Mathias de Rozario, édité par ​Augustin Turpin)