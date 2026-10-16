Schneider relève ses objectifs 2026 après un T3 record porté par les centres de données

Logo de Schneider Electric à Nantes
Schneider Electric a relevé vendredi pour la deuxième fois de l’année ses objectifs de résultat d'exploitation et de chiffre d’affaires pour 2026, porté par la demande des géants du cloud pour les centres de données dédiés à l’intelligence artificielle.
Le fabricant français d'équipements électriques vise désormais une croissance organique de son Ebita comprise entre 18% et 21%, contre 14% à 19% auparavant, et de son chiffre d’affaires de 12% à 14%, contre 10% à 13% précédemment.
Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de Schneider Electric a atteint un record de 11,46 milliards d’euros, en hausse organique de 16,9%, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 11,13 milliards d’euros, selon un consensus fourni par le groupe.
(Rédigé par Matthieu Huchet et Mathias de Rozario, édité par Augustin Turpin)
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