UniCredit autorisé par la BCE à prendre le contrôle de Commerzbank

Le logo de la Commerzbank dans une agence de Cologne

par Valentina Za

UniCredit a ‌obtenu l'autorisation de la Banque centrale européenne (BCE) pour prendre le contrôle ​de Commerzbank, a annoncé jeudi soir la banque italienne, alors que son offre publique d'achat hostile a porté sa participation dans son concurrent allemand ​à 48%.

UniCredit avait besoin de l'accord de la BCE pour prendre livraison des actions de la ​Commerzbank apportées dans le cadre de ⁠cette offre de 45 milliards d'euros et pour faire avancer les ‌plans de cette importante opération bancaire transfrontalière en Europe.

UniCredit a déclaré que la BCE l’avait autorisée à franchir le ​seuil de 30% de ‌participation dans Commerzbank et "à augmenter encore sa participation sans ⁠limite maximale".

La banque italienne a ajouté qu’elle comptait prendre le contrôle de Commerzbank d’ici la fin de l’année avec environ 50% des droits ⁠de vote, après ‌avoir mené à bien les "dernières démarches réglementaires et conditions" liées ⁠à son offre publique d’achat.

UniCredit, qui exploite depuis 2005 l’établissement bavarois ‌HVB en Allemagne, a commencé à investir dans Commerzbank il ⁠y a plus de deux ans, lorsque son directeur ⁠général, Andrea Orcel, ‌s’est lancé dans une opération de rachat également envisagée par ses prédécesseurs.

Malgré ​la forte opposition de Commerzbank et ‌les critiques du gouvernement allemand, UniCredit a acquis suffisamment d’actions pour contrôler les décisions des ​actionnaires ordinaires, tout en restant en dessous du seuil de 50% qui l’obligerait à racheter les parts des actionnaires minoritaires de mBank, ⁠la filiale polonaise de l’établissement allemand.

Andrea Orcel a demandé à la Commerzbank d’adopter la stratégie qu’il a élaborée pour relancer les bénéfices de la banque basée à Francfort à partir de janvier, tout en repoussant une fusion complète à 2029-2030.

(Rédigé par Valentina Za ; version française Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)