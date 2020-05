Une semaine sur les marchés : le récap du 11 au 15 mai

(Crédits photo : Adobe Stock - LUMINA IMAGES )

Lundi 11 mai

Le fait du jour

Après 55 jours de confinement et de mise à l'arrêt quasi total de l'activité économique, le pays sort progressivement de sa torpeur. Mais la crainte d'une deuxième vague de contaminations au Covid-19 ( de nouveaux cas ont été découverts en Chine, en Corée du sud et en Allemagne) occulte la perspective d'une redémarrage, même progressif. Le CAC 40 se replie de 1,31%, à 4561,19 points.

Les marchés américains achèvent cette première journée de la semaine en ordre dispersé. L'indice Dow Jones a reculé de 0,45% à 24.221,99 points, le S&P 500 a terminé quasiment à l'équilibre (0,01%, à 2.930,19 points) et le Nasdaq a gagné 0.78%, à 9.192,34 points.

Valeur en vue

Renault est soutenu par les annonces du ministre de l'Economie Bruno Le Maire qui avance que Bercy serait prêt à venir en aide aux constructeurs automobiles via un plan de relance en échange d'une relocalisation d'une partie de leur production. Le titre a gagné 0,78%.

Mardi 12 mai

Le fait du jour

Dans le sillage des marchés américains, la Bourse de Paris hésite sur la direction à prendre. Finalement, le CAC 40 abandonne 0,39% vers les 4 472,50 points.

Outre-Atlantique, la Bourse de New-York a terminé dans le rouge, minée par la perspective d'une flambée de nouvelles contaminations au Covid-19. Le Dow Jones a reculé de 1,89 % à 23 764,78 points, le S&P 500 a cédé 2,05 points à 2870,12 points, et le Nasdaq a chuté de 2,06 % à 9002,55 points.

Valeur en vue

La Biotech Genfit s'effondre perdant plus de 65%, après avoir annoncé l'échec d'un essai clinique très attendu dans le traitement de la maladie du foie NASH.

Mercredi 13 mai

Le fait du jour

Les marchés réagi aux déclarations du président de la Fed aujourd'hui. Et on ne peut pas dire que Jerome Powell se soit montré très rassurant. L'économie américaine pourrait connaître une « période prolongée» de croissance faible conjuguée à une stagnation des revenus, a t-il indiqué lors d'une téléconférence organisée par le Peterson Institute for International Economics. Les investisseurs ont aussi retenu que la Fed n'envisageait pas de recours aux taux négatifs. Le CAC 40 termine la journée à -2,85%, à 4344,95 points.

Outre-Atlantique, les marchés ont clôturé en net repli désarçonnés par les les propos du président de la Fed et par l'escalade de tensions entre Pékin et Washington. Le Dow Jones a perdu 2,17% à 23 247,97 points, le Nasdaq a cédé 1,55% à 8 863,17 points et l'indice S&P 500 a reculé de 1,75% à 2.820 points.

Valeur en vue

L'action du laboratoire vétérinaire Virbac enregistre la meilleure performance du SBF 120, grimpant d'un peu plus de 11%. Les investisseurs saluent la cession de sa filiale américaine Sentinel au laboratoire pharmaceutique américain Merck & Co pour 400 millions de dollars. Cette opération va permettre à Virbac d'alléger sa dette.

Jeudi 14 mai

Le fait du jour

En l'absence de réels catalyseurs de court terme, le CAC 40 continue de chuter : -1,65% à 4273,13 points.

Longuement hésitants, les marchés actions américains ont finalement terminé en hausse : Le Dow Jones a grimpé de 1,62% à 23.625 points, le S&P 500 a progressé de 1,15%, à 2.852 points et le Nasdaq a gagné 0,91%, à 8.943 points.

Valeur en vue

Le constructeur automobile Peugeot affiche la plus forte baisse de l'indice CAC 40 (-5,23%) après avoir annoncé mercredi soir qu'il ne verserait pas de dividende au titre de l'année 2019.

Vendredi 15 mai (actualisation à venir)