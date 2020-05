Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'épidémie reprend de l'ampleur en Allemagne, inquiétudes ailleurs Reuters • 11/05/2020 à 15:31









(Actualisé avec contexte et précisions) BERLIN, 11 mai (Reuters) - L'Allemagne a fait état lundi d'une accélération du nombre de contamination au nouveau coronavirus à la suite de l'entrée en vigueur des mesures de déconfinement, ce qui pourrait susciter l'inquiétude dans les pays où l'activité commence à reprendre. Le nombre de contamination en Allemagne a grimpé à 169.575 cas et l'épidémie a désormais causé 7.417 décès dans le pays, selon les données publiées lundi matin par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. Cela représente 357 nouveaux cas de contamination et 22 décès supplémentaires en l'espace de 24 heures, précise le RKI, qui ajoute que le "taux de reproduction" du virus est désormais de 1,1, signe d'une accélération potentiellement exponentielle de sa propagation au sein de la population. Ce taux, qui détermine le nombre de personnes qu'un porteur du virus peut contaminer, doit être inférieur à 1 pour que l'épidémie recule. L'Allemagne a décidé il y a quelques jours d'accélérer les mesures de déconfinement, tandis qu'en France, les restrictions ont été assouplies ce lundi et à Shanghai, Walt Disney DIS.N a décidé de rouvrir ses parcs à thème . Un porte-parole du ministère allemand de la Santé a déclaré que les autorités prenaient au sérieux l'augmentation du nombre de cas d'infection mais que cela ne signifiait pas pour autant que l'épidémie était hors de contrôle. La chancelière Angela Merkel a souligné elle que même si les mesures de confinement avaient été assouplies, il était important que la population continue de respecter les règles de distanciation physique et de se couvrir le nez et la bouche. "Il est très important pour moi d'attirer de nouveau l'attention sur le fait que nous entrons dans une nouvelle phase de la pandémie et qu'il sera désormais nécessaire, avec l'assouplissement des mesures, d'être sûre que les gens suivent les règles de base, c'est-à-dire se tenir à distance, porter une protection sur la bouche et le nez et faire preuve de considération pour autrui", a-t-elle dit. Karl Lauterbach, parlementaire social-démocrate et professeur d'épidémiologie, avait prévenu dès samedi, au regard du nombre de personnes qu'il voyait prendre l'air dans sa ville de Cologne, que le virus pourrait recommencer à se propager rapidement. Selon lui, les mesures de déconfinement ont été mal préparées. (Bureau de Berlin, avec Douglas Busvine version française Camille Raynaud et Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

