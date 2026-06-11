((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un article de blog)

* Le STOXX 600 en hausse de 0,8 %

* Les États-Unis et l'Iran s'échangent des sanctions pour la deuxième journée consécutive

* La BCE s'apprête à relever ses taux

* La volatilité des actions du Kospi atteint un niveau record

11 juin - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

UNE SEMAINE RECORD EN MATIÈRE DE VOLATILITÉ À SÉOUL

Les actions coréennes s'apprêtent à connaître leur semaine la plus volatile jamais enregistrée. .KS11 . Le KOSPI a connu cette année des fluctuations spectaculaires bien documentées. Après avoir doublé de valeur depuis le début de l'année la semaine dernière, il a depuis perdu environ 15 %, chutant de 8 % en une seule journée pour remonter de 8 % le lendemain.

Un indicateur de la volatilité du marché boursier coréen – l'équivalent séoulien de l'indice VIX – .KSVKOSPI a atteint un record de 91,23 mardi. Il est depuis retombé à 87,3, mais il avait débuté l'année autour de 30 et n'avait jamais dépassé 39, même lors de la crise tarifaire d'avril 2025.

Même l'indice CBOE VIX .VIX , qui suit la volatilité des options sur le S&P 500, n'a jamais atteint 90 au cours de son histoire, tandis que l'indice de volatilité européen STOXX 50

.V2TX n'y est parvenu qu'une seule fois, en mars 2020.

Les investisseurs étrangers se sont détournés du marché de Séoul, dominé par SK Hynix et Samsung, ces dernières semaines; ce sont donc les investisseurs particuliers nationaux qui font face aux fluctuations quasi quotidiennes de l'indice.

Ils sont également fortement endettés, ce qui signifie qu'il existe un risque important de ventes forcées supplémentaires si le marché évolue en leur défaveur. Les prêts sur marge – un type de prêt garanti proposé par les courtiers qui permet aux investisseurs d'emprunter sur la base de leurs titres – ont atteint un niveau record de 38,02 billions de wons (24,85 milliards de dollars) fin mai. Ils sont depuis retombés à environ 36,8 billions de wons. Ce montant reste toutefois pratiquement le double de ce qu'il était il y a un an, selon les données de l'Association coréenne des investissements financiers.

(Amanda Cooper)

(1 $ = 1 530,1800 wons)

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