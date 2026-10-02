Une semaine en Bourse : le recap du 28 septembre au 2 octobre

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 28 septembre

CAC 40 : +0,01%, à 8.078,48 points et 3 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a terminé à l'équilibre lundi après avoir vu son élan initial s'essouffler, rattrapée par la hausse des prix du pétrole et des taux d'intérêt. L'humeur du marché a été assombrie par la hausse des cours du pétrole, qui a ralenti vers 19H00 (heure de Paris), après la fermeture des marchés français (105,45 dollars le baril de Brent de la mer du Nord, +1,08%). Les taux d'emprunt français ont encore progressé plus fortement qu'en Allemagne ce lundi, à 4,77%, contre 4,69% lors de la dernière séance (et 3,64% de l'autre côté du Rhin).

La hausse des taux pénalise les actions dans l'allocation des actifs. En effet, des rendements obligataires élevés rendent les obligations plus attractives que les actions en offrant une rémunération plus élevée pour un risque généralement plus faible, tout en augmentant le coût du financement des entreprises et en réduisant la valeur actuelle de leurs bénéfices futurs.

La Bourse de New York a, elle, terminé en baisse lundi après le rejet par le président Donald Trump d'une proposition iranienne visant à mettre fin au conflit : l'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,67%, à 51.481,51 points. Le Standard & Poor's 500 .SPX a perdu 0,77% à 7.683,69 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 0,92% à 26.820,381 points.

La hausse des prix de l'énergie a ainsi ravivé les inquiétudes concernant l'inflation et la perspective de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

Valeur en vue

Les investisseurs ont saluté les résultats semestriels d'Equasens. Au premier semestre 2026, l'éditeur de progiciels a dévoilé un résultat net en progression de 10,5%, à 20 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en hausse de 11,9%, à 23,7 millions, soit un taux de rentabilité en amélioration à 19%, contre 18,2% au 1er semestre 2025, "porté par un mix produits favorable, une bonne maîtrise des charges et des acquisitions relutives".

Mardi 29 septembre

CAC 40 : -0,53%, à 8.035,87 points et 3,1 milliards d'euros échangés

La séance

En l'absence de catalyseurs majeurs, les principales places boursières ont navigué autour de leur point d'équilibre durant une bonne partie de la séance, avant de céder du terrain en toute fin de journée. Les investisseurs ont, comme la veille, évité de prendre des risques malgré une accalmie au niveau des cours de l'or noir. Au moment de la clôture en Europe, le WTI à New York cédait 1,90%, à 91,37 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord reculait de 1,68%, à 96,83 dollars.,La baisse du prix du pétrole n'a pas vraiment eu d'incidence sur les taux. Le rendement de l'emprunt d'Etat français à dix ans était en légère hausse autour de 17h30, à 4,814%.

Les taux aussi inquiètent aux Etats-Unis alors que le taux à 30 ans a touché un plus haut depuis 2002, à 5,62%. Son équivalent à 10 ans, le plus suivi, s'établissait à 5,25%, toujours au plus haut depuis 2007. Le Dow Jones a reculé de 0,26%, l'indice Nasdaq a lâché de 0,09% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,17%.

Le moral des consommateurs américains s'est notamment enfoncé en septembre à un niveau plus vu depuis douze ans, selon un baromètre de référence publié mardi, qui met en avant les inquiétudes autour du coût de la vie.

Valeurs en vue

Legrand a signé la meilleure performance de l'indice CAC 40 avec un gain de 6,08%. Le groupe a annoncé viser une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 6% et 8% entre 2027 et 2030, contre 3% à 5% dans son précédent plan présenté en 2024. Dans son sillage, Schneider Electric progresse de 2,01%.

Mercredi 30 septembre

CAC 40 : -0,89% à 7.964,51 points et 4,4 milliards d'euros échangés

La séance

A l'issue d'une nouvelle journée de repli à Paris, les 8.000 points sont tombés pour le CAC 40. En Europe, l'indice Euro Stoxx 50 a perdu 0,81%. Sur l'ensemble du mois, le CAC 40 a perdu 4,43% et le Stoxx 600 2,49%, première baisse mensuelle en six mois. Côté statistiques, les données préliminaires pour septembre sur l'évolution des prix à la consommation ont montré que l'inflation avait accéléré au-delà de 3% en France, en Allemagne et en Italie. Les chiffres pour l'ensemble de la zone euro seront publiés ​vendredi.

Même si les rendements obligataires dans le monde ont globalement marqué une pause, ils s'apprêtaient à boucler leur pire ⁠mois depuis des années, pénalisées par la détérioration des finances publiques, une surabondance d'émissions de dette et une inflation en hausse.

Aux Etats-Unis, aussi, les chiffres de l'inflation étaient attendus. L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) aux Etats-Unis augmenté de 3,4% en rythme annuel, alors que les économistes interrogés par Reuters attendaient +3,7%. Selon des données FedWatch de CME, les marchés misent désormais à environ 37% seulement sur une hausse des taux en octobre, contre 51% la veille et près de 71% une semaine plus tôt. La croissance de l'économie américaine s'est accélérée de façon inattendue au 2e trimestre, avec une hausse du PIB à 2,2% en rythme annualisé, montrent les données définitives du département du Commerce. Le secteur privé aux Etats-Unis a créé plus d'emplois que ‌prévu en septembre, soit 90.000 après 36.000 en août, montre l'enquête mensuelle du cabinet ADP.

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé, seul le Nasdaq ayant terminé en hausse. l'indice s'inscrit dans le vert pour un deuxième mois consécutif, au contraire du S&P 500 et du Dow Jones, lequel boucle septembre dans le rouge après cinq mois d'affilée de hausse. Sur l'ensemble du troisième trimestre, le S&P 500 a pris 2%, le Nasdaq progressé de 2,5% et le Dow Jones cédé 2,7%.

Valeurs en vue

Hewlett Packard Enterprise a terminé en progression de près de 4% après avoir relevé ses perspectives de croissance à long terme pour son activité de réseaux, soutenue par la demande liée à l'intelligence artificielle. Le groupe a parallèlement annoncé une commande de 1,2 milliard de dollars auprès du fournisseur de cloud Vultr pour des infrastructures équipées de technologies AMD. L'action HPE progresse de plus de 4% à l'ouverture de Wall Street. Entre les exercices 2026 et 2029, HPE prévoit désormais pour sa division réseaux un taux de croissance annuel composé situé dans le haut de la fourchette des dizaines de pour cent. Le groupe tablait auparavant sur une progression annuelle comprise entre 5% et 7% sur 2025-2028. Pour le seul exercice 2027, il vise une hausse comprise entre la fin de la dizaine et le début de la vingtaine de pour cent, contre 14% à 17% précédemment.

Jeudi 1er octobre

CAC 40 : -1,62% à 7.835,31 points et 4,8 milliards d'euros échangés

La séance

Alerte rouge sur les marchés européens : Paris et Londres ayant particulièrement souffert de l'extrême volatilité du marché ‌obligataire qui a propulsé les rendements de la dette souveraine à des niveaux jamais vus depuis plus de deux décennies. À Paris, le CAC 40 a perdu 1,62%. À Francfort, le Dax a reculé 1,03% et à Londres, le FTSE 100 abandonné ​1,68%. L'indice Euro Stoxx 50 a fini en baisse de 1,49%, le FTSEurofirst 300 de 1,21% et le Stoxx 600 de 1,30%.

En France, le rendement des OAT à dix ans a atteint un sommet depuis 2002, à 4,9629%, avant de refluer à la suite de la présentation par le gouvernement d'un ​projet de budget pour 2027, ce qui ne l'a toutefois pas empêché de remonter en fin de séance. Il a clos le 3e trimestre de l'année par sa hausse la plus marquée en près de 40 ans. Les valeurs du secteur bancaire ont été particulièrement touchées par les craintes relatives à la dette souveraine : Société générale, Crédit agricole et BNP Paribas ont perdu ‌entre 5% et 3,6%, tandis qu'à Londres, Natwest a abandonné 5,3% et HSBC 4%.

Valeur en vue

Sanofi grimpe alors que le groupe pharmaceutique français a annoncé élargir sa collaboration avec Regeneron dans le domaine des anticorps, à travers un accord dans le cadre duquel le laboratoire pharmaceutique français versera un milliard d'euros de paiement initial à son partenaire américain. Selon le communiqué, dans le cadre de l'accord de licence et de collaboration élargi, Sanofi et Regeneron développeront et commercialiseront ensemble quatre nouveaux anticorps à action prolongée inventés par Regeneron. Les deux groupes, qui collaborent depuis 2003 et ont précédemment développé ensemble l'anticorps monoclonal Dupixent, partageront les coûts de développement et de commercialisation des nouveaux programmes et se répartiront à parts égales les futurs bénéfices mondiaux, ajoute le communiqué.

Vendredi 2 octobre

CAC 40 : actualisation à venir

La séance

La Bourse de Paris évolue prudemment vendredi, au terme d'une semaine dominée par la flambée des taux d'intérêt de la dette hexagonale, sur fond de craintes croissantes des investisseurs quant à la situation politique et budgétaire en France.

Valeur en vue

Le géant du luxe français Kering cédait 2% à 212,80 euros après une note des analystes de JPMorgan estimant que la reprise de la demande en Chine, un marché crucial pour l'entreprise, ne serait pas aussi rapide que prévue.

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP et ZoneBourse