Une semaine en Bourse : le récap du 10 au 14 juin

Lundi 10 juin

CAC 40 : -1,35% à 7.893,98 points et 4,6 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

On pouvait se douter que le CAC 40 allait réagir à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale faite la veille par Emmanuel Macron. De facto, l'indice a ouvert en nette baisse et même cédé plus de 2% en cours de séance avant de se reprendre et de limiter un peu la casse même si on sent beaucoup déjà beaucoup de nervosité de la part des investisseurs. La Bourse de New York a fini en hausse : l'indice Dow Jones a gagné 0,2%, à 38.868,04 points et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,4% à 17.192,529 points.

Valeur en vue

Euroapi (+3,70%) rebondit un peu après la chute de 17,9% enregistrée vendredi. Pour rappel, le spécialiste des principes actifs a décidé de se faire accompagner par un mandataire ad hoc dans les discussions entamées en février 2024 concernant le financement à moyen et long terme de son projet de transformation stratégique Focus-27.

Mardi 11 juin

CAC 40 : -1,33% à 7789,21 points et 2,8 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Nouvelle séance en nette baisse après la dissolution de l'Assemblée nationale en France. Les marchés sont également dans l'attente des annonces en matière de politique monétaire du côté de la Fed.

Le climat politique actuel continue également d'avoir un impact sur les taux longs si bien que l'écart entre le taux auquel la France emprunte sur les marchés à dix ans et celui auquel emprunte nos voisins allemands est au plus haut depuis 2020. Pour rappel, cet écart aussi appelé spread est un indicateur qui mesure la confiance des investisseurs dans la capacité du pays à honorer sa dette.

Valeur(s) en vue

Sur le SBF 120, les groupes audiovisuels sont mis sous pression alors que le Rassemblement national entend privatiser l'audiovisuel public s'il accédait au pouvoir. Voilà qui pénalise fortement TF1 qui verrait ses recettes publicitaires fortement mises à mal avec un tel scénario. Le titre baisse de presque 7%.

Du côté du Nasdaq, Apple bondit de 7 % pour atteindre un niveau record après avoir dévoilé de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle destinées à raviver la demande d'iPhones.

Mercredi 12 juin

CAC 40 : +0,97% à 7864,70 points et 3,7 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Les Bourses européennes terminent dans le vert après la publication des chiffres de l'inflation américaine qui ravive la perspective d'une baisse des taux de la Fed cette année. À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,97% à 7.864,7 points. Le Footsie britannique a avancé de 0,83% et le Dax allemand a pris 1,49%.

Outre-Atlantique, la Fed a maintenu ses taux directeurs inchangés et laissé entendre que son assouplissement monétaire n'aurait peut-être pas lieu avant décembre, les responsables de la banque ne prévoyant qu'une seule réduction de taux de 25 points de base pour cette année.

Valeur en vue

Après l'annonce de l'offre de restructuration financière du consortium emmené par Onepoint, mardi, le groupe annonce être entré en négociations exclusives avec Alten afin de lui céder son activité de conseil et d'ingénierie Worldgrid pour une valeur d'entreprise de 270 millions d'euros. Le titre perd 20,60% en séance.

Jeudi 13 juin

CAC 40 : -1,99% à 7708,02 points et 4,25 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Le rebond de la veille est déjà de l'histoire ancienne et le CAC 40 est à nouveau assailli d'inquiétudes entre déception sur la décision de la Fed et incrédulité devant les derniers développements politiques dans le pays. L'ambiance est plus légère de l'autre côté de l'Atlantique. Certes le Dow Jones recule de 0,17% mais dans le même temps le S&P 500 grimpe de 0,23%, à 5.433,74 points et le Nasdaq Composite de 0,34%, à 17.667,56 points : ce ne sont rien moins que des records de clôture pour les deux indices. Apple (+0,55%), qui a détrôné mercredi Microsoft (+0,12%) au rang de première capitalisation boursière mondiale, a été encore recherché depuis ses dernières annonces sur l'ajout d'Ia dans ses produits. Broadcom s'est envolé de 12,27%, touchant un record, après le relèvement de sa prévision de chiffre d'affaires annuel pour les puces destinées à l'intelligence artificielle. Dans son sillage, Nvidia a pris 3,52%.

Valeur en vue

Tesla a accéléré 2,92% alors que les actionnaires du constructeur automobile ont approuvé le plan de rémunération de 56 milliards de dollars du directeur général, Elon Musk, pourtant très contesté par certains actionnaires.

Vendredi 14 juin

CAC 40 :

Le fait du jour

La nervosité s'accentue et le CAC 40 perd plus de 2,5% en début d'après-midi. Les investisseurs s'inquiètent de la situation politique dans l'Hexagone alors que le Rassemblement national et l'union de la gauche sont en tête des sondages dans la perspective des élections législatives.

Valeur(s) en vue

Les banques françaises dévissent de nouveau sur fond d'inquiétudes concernant la situation politique en France et les coûts d'emprunt du pays, qui ont grimpé en flèche depuis que le président Emmanuel Macron a décidé de convoquer des élections législatives anticipées.

Nouveau rebondissement pour Atos qui indique avoir reçu une lettre d'offre confirmatoire non engageante de l'Etat français pour ses activités stratégiques. L'offre porte sur une valeur d'entreprise globale de 700 millions d'euros. Au sein d'un marché parisien en baisse, l'action Atos (re)bondit de 16%. Insufissant pour effacer les lourdes pertes hebdomadaires.