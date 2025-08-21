Boeing négocie avec Pékin une commande pouvant atteindre 500 avions, selon la presse

Le constructeur aéronautique américain Boeing est en discussions avec les autorités chinoises au sujet d'une commande pouvant atteindre jusqu'à 500 avions, écrit jeudi l'agence de presse Bloomberg, citant des sources proches du dossier non identifiées.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DAVID RYDER )

"Les deux parties sont toujours en train d'élaborer les conditions de cette vente d'avions complexe, y compris les modèles et quantités d'appareils et les calendriers de livraison", indique l'agence, précisant que les autorités chinoises ont commencé à recenser les besoins auprès de chaque compagnie aérienne.

Contacté par l'AFP, Boeing a indiqué "ne pas commenter les spéculations".

L'agence de presse souligne néanmoins que le contrat "peut encore avorter", dans le contexte de la guerre commerciale initiée par Washington avec le monde entier, tout particulièrement la Chine.

Dans le sillage de cette publication, l'action du groupe a bondi jusqu'à près de 3,7% dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse de New York.

Le dernier contrat décroché par Boeing avec les autorités chinoises remonte à 2017, lors d'une visite à Pékin du président Donald Trump lors de son premier mandat, et portait sur 300 avions (monocouloirs et bicouloirs) pour une valeur estimée à 37 milliards de dollars à l'époque.

Le constructeur a engrangé seulement trente commandes brutes depuis janvier 2018 - la dernière date de 2023 - de compagnies aériennes et sociétés de leasing chinoises: 27 pour des gros porteurs 777 en version fret et trois pour le monocouloir 737 MAX, d'après son site internet.

La Chine a été le dernier pays à reprendre les livraisons de Boeing, en décembre 2023, après le crash de deux 737 MAX 8 en octobre 2018 et mars 2019, qui ont fait 346 morts au total.

Elles ont de nouveaux été suspendues pour quelques semaines en mai-juin 2024 après que l'Agence chinoise de l'aviation civile (CAAC) a demandé une homologation supplémentaire concernant une batterie au lithium installée dans un enregistreur de vol des 737, 787 Dreamliner et du nouveau programme 777X.

Le constructeur, plus gros exportateur américain, avait été pénalisé par Pékin en représailles aux droits de douane annoncés par Donald Trump sur ses importations aux Etats-Unis. Des compagnies chinoises refusant alors de prendre livraison d'appareils Boeing commandés.

Mais après un accord de suspension de 90 jours des surtaxes respectives, Pékin a de nouveau autorisé les compagnies aériennes chinoises à recevoir et à commander auprès de Boeing.

Le président américain s'emploie à glisser dans les accords commerciaux bilatéraux des commandes pour Boeing.

Dans son dernier rapport annuel sur les perspectives de l'aviation commerciale à vingt ans, publié en juin, Boeing a estimé à 43.600 le nombre de nouveaux avions devant être fabriqués d'ici 2044 dans le monde, dont 21% pour répondre à la demande en Chine.

Le constructeur chinois COMAC ne produit pas, à ce stade, assez pour alimenter le marché chinois.