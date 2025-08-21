L'Europe finit en ordre dispersé alors que l'attention se tourne vers Jackson Hole

Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé jeudi, alors que les investisseurs attendent avec impatience le symposium de Jackson Hole.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,44% à 7.938,29 points. À Francfort, le Dax a avancé de 0,06% et à Londres, le FTSE 100 a monté de 0,23%.

L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,22%, le FTSEurofirst 300 a gagné 0,03% et le Stoxx 600 a abandonné 0,04%.

Ce jeudi, les regards se tournent vers le symposium de Jackson Hole. Les banquiers centraux se réunissent à partir de jeudi et pour deux jours à Jackson Hole, dans le Wyoming, pour le symposium de la Fed. Point d'orgue de la réunion, le discours prévu vendredi à 14h00 GMT du patron de la banque centrale américaine, Jerome Powell.

"Le symposium de Jackson Hole de cette année arrive à un moment compliqué pour les marchés mondiaux", estime Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

Les "minutes" de la Fed, publiées mercredi, ont montré que seuls deux responsables de la banque centrale avaient ouvertement plaidé pour une baisse des taux le mois dernier et que les autres membres du Federal Open Market Committee (FOMC) restaient préoccupés par l'inflation.

En ce qui concerne les droits de douane, les Etats-Unis et l'Union européenne ont publié jeudi une déclaration conjointe actant l'accord commercial conclu le 27 juillet en Ecosse entre le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Le texte de trois pages et demie confirme l'instauration de droits de douane plafonnés à 15% sur la plupart des produits européens exportés outre-Atlantique comme les automobiles, les médicaments, les semi-conducteurs ou le bois.

Par ailleurs, après avoir continué ses attaques contre Jerome Powell plus tôt dans la semaine, le locataire de la Maison blanche a pris pour cible mercredi la gouverneure de la Fed Lisa Cook, exigeant sa démission en raison d'accusations la visant pour fausse déclaration de résidence principale. Lisa Cook a déclaré qu'elle n'avait "aucune intention de se laisser intimider pour démissionner".

VALEURS

Dans la foulée de Coty, L'Oréal (-1,48%) a figuré parmi les plus forts replis du CAC 40.

À Francfort, CTS Eventim a chuté de 16,91%, lanterne rouge du Stoxx 600, après la publication de résultats pour le deuxième trimestre sous les attentes.

A WALL STREET

Coty chute de 20,06% dans la foulée de ses résultats trimestriels publiés mercredi soir. Le groupe a prévu une baisse de ses ventes pour le trimestre en cours en raison de la faiblesse de la demande pour les produits de beauté aux Etats-Unis et fait état d'une perte inattendue pour son quatrième trimestre.

À l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une baisse de 0,39% pour le Dow Jones, de 0,38% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,38% pour le Nasdaq Composite aussi.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les inscriptions au chômage ont augmenté plus que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 16 août, à 235.000 contre 224.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les entreprises du secteur privé de la zone euro ont connu en août une hausse des nouvelles commandes pour la première fois depuis mai 2024, soutenant une expansion de l'activité malgré la faiblesse continue des exportations, selon une enquête de S&P Global auprès des directeurs d'achats publiée jeudi.

CHANGES

Le dollar est en hausse avant le discours très attendu du président de la Fed, Jerome Powell, vendredi, qui sera analysé à la recherche de nouveaux indices sur la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt par la banque centrale américaine le mois prochain.

Le dollar gagne 0,32% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,26% à 1,1621 dollar.

TAUX

Les rendements américains sont en hausse avant le grand raout des banquiers centraux à Jackson Hole et après les données qui ont montré que les inscriptions au chômage ont augmenté plus que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 16 août.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 4,1 points de base à 4,3374%. Le deux ans prend 4,8 points de base à 3,7918%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 3,9 points de base à 2,7555%. Le deux ans gagne 4,2 points de base à 1,9743%.

PÉTROLE

Les cours du brut progressent pour la deuxième séance d'affilée, à la faveur d'une baisse des stocks de brut hebdomadaires aux Etats-Unis qui suggère un renforcement de la demande tandis que les incertitudes entourant une résolution du conflit en Ukraine apportent un soutien.

Le Brent avance de 0,45% à 67,14 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,38% à 62,95 dollars.

À SUIVRE LE 22 AOÛT :

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)