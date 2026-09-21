Une querelle entre cybercriminels éclate sur le dark web alors qu'un groupe notoire revendique le piratage du site web d'un concurrent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le groupe de cyber-extorsion prolifique ShinyHunters affirme avoir piraté son rival, cl0p

* Les experts en cybersécurité estiment que cette confrontation semble bien réelle; l'un d'entre eux la qualifie de “rebondissement certain”

* ShinyHunters a déclaré à Reuters avoir agi après avoir reçu des menaces de la part de cl0p; cl0p n'a pas encore réagi publiquement

par AJ Vicens et Raphael Satter

L’un des groupes de cybercriminalité les plus connus au monde a déclaré dimanche avoir piraté le site du dark web de l’un de ses principaux concurrents, mettant ainsi au grand jour ce qu’il qualifie de querelle qui couvait depuis longtemps.

ShinyHunters, un groupe spécialisé dans l’extorsion numérique et connu pour ses campagnes agressives de vol de données, a déclaré avoir piraté vendredi le site du dark web du gang de cybercriminels cl0p après avoir découvert une faille dans le logiciel de cl0p et l’avoir exploitée pour prendre le contrôle de l’infrastructure du groupe.

“En gros, ils nous appartiennent désormais”, a déclaré ShinyHunters lors d’une conversation en ligne avec Reuters.

Cl0p n’a pas répondu aux messages répétés lui demandant de commenter l’affaire. Le site du dark web du groupe était inaccessible lorsque Reuters a tenté de s’y connecter dimanche, mais samedi, il affichait le message “Domaine saisi par ShinyHunters”, selon une capture d’écran conservée par la plateforme de recherche sur la cybercriminalité eCrime.ch.

Deux experts en cybersécurité ont déclaré à Reuters que cet affrontement semblait bien réel.

“Les querelles de rue sur le dark web, ça existe vraiment”, a déclaré Brandon Parsons, responsable du renseignement sur les menaces chez Ascent Solutions, une société basée dans le Minnesota.

Joe Roosen, le directeur principal de la recherche en sécurité chez SpyCloud, une société basée au Texas, a déclaré n’avoir jamais vu un groupe de cybercriminels en affronter un autre de manière aussi ouverte. “C’était sans aucun doute un rebondissement”, a-t-il déclaré. “Il est rare que j’aie l’occasion de voir ces criminels s’affronter.”

CONFLIT AUTOUR D’UNE FAILLE LOGICIELLE D’ORACLE

ShinyHunters a déclaré être en conflit avec cl0p au sujet du vol présumé, l’année dernière, d’un exploit logiciel tirant parti d’une faille alors inconnue dans la suite E-Business Suite (EBS) développée par Oracle ORCL.N .

Ces “failles zero-day” — ainsi nommées car les équipes de cybersécurité n’ont eu aucun délai pour les corriger — sont particulièrement prisées par les pirates informatiques, car elles leur permettent d’obtenir un accès illimité aux réseaux vulnérables.

Cl0p, un groupe de cybercriminels russophones, a exploité cette vulnérabilité d’EBS pour voler des données provenant, selon les estimations d’un analyste de Google, de plus de 100 entreprises , mais ShinyHunters a déclaré à Reuters avoir été le premier à découvrir cette faille “zero day”.

Alors que le conflit s'envenimait, cl0p a menacé de révéler l'identité de plusieurs membres de son concurrent, selon ShinyHunters.

ShinyHunters a à son tour menacé de révéler les détails du fonctionnement interne de cl0p.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement la véracité du récit de ShinyHunters concernant cette querelle.

Cl0p est considéré comme l'un des groupes de cybercriminalité les plus prolifiques et les plus innovants , en grande partie grâce à son habileté à détecter et à exploiter les vulnérabilités des logiciels d'entreprise.

En 2023, cl0p a exploité un bug dans le logiciel de gestion de fichiers MOVEit pour voler les données de dizaines de millions de personnes auprès de plus de 600 entreprises . Le mois dernier encore, il a affirmé avoir volé d’importants volumes de données ​auprès de près de 50 entreprises à travers le monde, notamment Philips PHG.AS , Shell SHEL.L , Fiserv FISV.O et GE GE.N .

ShinyHunters est tout aussi prolifique. Le groupe a attiré l’attention des médias en avril en affirmant avoir volé des millions de dossiers professionnels au développeur de jeux vidéo Rockstar Games, le ‌créateur de “Grand Theft Auto”, puis en mai pour un piratage visant la plateforme éducative Canvas qui a provoqué des perturbations généralisées dans les établissements scolaires américains .

Ce mois-ci, la société spécialisée dans l’IA Anthropic a déclaré avoir déjoué des pirates informatiques liés à ShinyHunters qui tentaient d’utiliser ses outils .