Une partie de TikTok passe sous bannière US
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 06:28

ByteDance, la maison-mère chinoise de TikTok, a annoncé la création d'une coentreprise contrôlée par des investisseurs américains, pour répondre aux craintes sécuritaires des Etats-Unis. Un compromis salué par Donald Trump, qui permet à l'application de rester accessible à ses 200 millions d'utilisateurs américains.

Après des années de tensions entre Washington et Pékin, ByteDance a finalisé un accord visant à éviter l'interdiction de TikTok aux Etats-Unis. La nouvelle entité, TikTok USDS Joint Venture LLC, sera détenue à 80,1% par des investisseurs américains et internationaux. Le chinois ByteDance en conservera 19,9%. Les nouveaux actionnaires sont Oracle, Silver Lake et MGX, qui détiendront chacun 15% du capital, ainsi que plusieurs investisseurs plus petits. Le rôle de cette entité : assurer la sécurité des données, des applications et des algorithmes des utilisateurs américains, via des protocoles renforcés de cybersécurité.

L'accord marque une issue politique favorable pour Donald Trump. Le président avait initialement tenté d'interdire TikTok en 2020, au nom de la sécurité nationale, puis s'était abstenu d'appliquer la loi d'avril 2024 imposant la cession des actifs américains de ByteDance. Il a salué l'arrivée de ces investisseurs, tout en remerciant Xi Jinping d'avoir accepté le compromis.

Le détail des relations entre les différentes parties prenantes reste assez flou, de même que la valeur de la transaction. Parmi les certitudes, l'infrastructure sera hébergée sur le cloud d'Oracle. Le PDG de TikTok, Shou Chew, siègera au conseil d'administration de la nouvelle entité avec d'anciens responsables américains de TikTok.

