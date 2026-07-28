Une "nouvelle route gazière en Méditerranée" : TotalEnergies lance "Cronos", 1er projet de GNL de Chypre

Le champ gazier avait été découvert en 2022, avant une série de "tests prometteurs" qui mènent le géant français de l'énergie et l'italien ENI à lancer les grandes manoeuvres.

Une plateforme exploité par TotalEnergies, au large du Brésil (illustration) ( AFP / PABLO PORCIUNCULA )

Après des années de prospection, TotalEnergies a annoncé mardi 28 juillet avoir approuvé le développement avec l'italien ENI du premier projet gazier de Chypre, avec un démarrage de la production prévu en 2028. Cette annonce fait suite à un accord intergouvernemental signé en février 2025.

Ce projet offshore, porté équitablement par TotalEnergies et la société italienne d'hydrocarbures ENI, vise un plateau de production de 500 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel liquéfié (GNL), soit environ 2,8 millions de tonnes par an (Mtpa) . La moitié sera commercialisée par TotalEnergies.

S'appuyer sur les infrastructures déjà existantes en Egypte

Découvert en 2022 et situé à environ 185 km au sud-ouest des côtes chypriotes, selon un communiqué de TotalEnergies, le champ gazier Cronos avait fait l'objet de "tests prometteurs" menés par les deux entreprises en 2024. Elles avaient ensuite annoncé un premier accord en février 2025, en vue de fournir l'Europe en gaz naturel liquéfié (GNL). "Le développement de Cronos s'appuiera en partie sur des installations déjà existantes en Egypte" , précise la major française dans son communiqué.

Après son extraction au moyen de quatre puits sous-marins, le gaz chypriote sera acheminé par gazoduc sous-marin vers l'Egypte et les installations du gigantesque champ gazier de Zohr, exploité par ENI, avant d'être liquéfié au terminal GNL égyptien de Damietta puis exporté en Europe.

"Premier projet gazier développé à Chypre, Cronos permet de développer un nouveau hub gazier régional en Méditerranée orientale", s'est félicité le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, cité dans le communiqué.

Depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, les Etats européens s'efforcent de réduire leur dépendance historique au gaz russe en diversifiant leurs importations. Mais au premier trimestre 2026, la Russie demeurait le deuxième fournisseur de GNL de l'UE. "Cette nouvelle route gazière en Méditerranée contribuera à la sécurité énergétique de l'Europe en diversifiant ses sources d'approvisionnement en GNL", a souligné M. Pouyanné. Troisième producteur mondial de GNL avec 44 millions de tonnes vendues en 2025, TotalEnergies "atteindra 60 Mtpa (de GNL) à horizon 2030", a ajouté le dirigeant. L'entreprise dit être présente sur trois autres des 13 "blocs offshore" chypriotes, potentiellement riches en gaz et situés dans la zone économique exclusive de l'île.