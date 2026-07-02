Une nouvelle IA chinoise moins coûteuse rattrape Anthropic et OpenAI

par Laurie Chen et Aditya Soni

Depuis que DeepSeek a bouleversé les marchés début 2025 en dévoilant un modèle d’IA à la fois moins cher et puissant, les consommateurs du monde entier sont face à un choix : opter pour des offres chinoises bon marché mais moins performantes, ou pour OpenAI ou Anthropic, qui ont investi des milliards dans le développement.

Un modèle baptisé GLM-5.2, lancé le mois dernier par la start-up pékinoise Z.ai, pourrait enfin combler ce fossé.

GLM-5.2 fait sensation dans la Silicon Valley grâce à ses capacités de codage et d’agent — sa capacité à exécuter des tâches complexes avec un minimum d’instructions — qui rivalisent presque avec les principales offres américaines pour un coût bien moindre, dans ce que certains experts qualifient de "mini-moment DeepSeek".

Il a rapidement grimpé dans les classements d’utilisation sur des plateformes tierces de développement d’IA telles qu’OpenRouter, où il se classe désormais devant les modèles d’Anthropic.

Ces capacités ont placé le modèle GLM-5.2 de Z.ai au cœur d’un débat de plus en plus vif visant à déterminer si la Chine est enfin en train de rattraper les États-Unis dans la course à l’IA, alors que les dirigeants du secteur technologique avertissent que la réglementation imprévisible de Washington risque de compromettre l’avance américaine dans cette technologie de pointe.

"La communauté internationale des développeurs prend de plus en plus conscience que le fait de s’appuyer uniquement sur des modèles basés aux États-Unis comporte un risque important", a déclaré Brian Tse, fondateur et PDG de Concordia AI, un cabinet de conseil basé à Pékin spécialisé dans la sécurité de l’IA.

L’accueil positif réservé à GLM-5.2 à l’échelle mondiale suggère également un intérêt accru pour le développement open source, moins coûteux, car les entreprises sont pénalisées par la hausse et le caractère souvent imprévisible des coûts liés à l’utilisation de l’IA pour accomplir des tâches, les outils d’IA agentique à code source fermé consommant davantage de "tokens", les unités utilisées pour mesurer l’utilisation de l’IA.

Z.ai, également connu sous le nom de Zhipu AI, n’a pas souhaité faire de commentaire. Anthropic et OpenAI n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

GLM-5.2 occupe actuellement la cinquième place du classement des modèles linguistiques de grande envergure (LLM) établi par Artificial Analysis, qui évalue les performances à l’aide d’une série de tests de référence. Il occupe également la deuxième place du classement de Code Arena en matière de codage "front-end", tout en fonctionnant à environ un sixième du coût des modèles américains de pointe à code source fermé, comme Claude et la série GPT.

Z.ai n’a pas divulgué le montant des dépenses engagées pour développer le GLM-5.2.

Dans une réponse adressée à Elon Musk sur X le mois dernier, le fondateur de Z.ai, Tang Jie, a déclaré que la start-up chinoise pourrait produire un modèle comparable à Fable d’Anthropic avant le premier trimestre de l’année prochaine.

"Le changement apporté par le GLM-5.2 réside dans le fait que le modèle open source est désormais un produit prêt à l’emploi, de type 'plug-and-play'", a déclaré Tiezhen Wang, ancien responsable de la région APAC chez Hugging Face, une start-up qui sert de plaque tournante aux développeurs travaillant sur des modèles open source.

"Il suffit de déployer le modèle et, sans avoir à effectuer de réglages complexes, il est immédiatement opérationnel et prêt à l’emploi. Cela réduit considérablement les obstacles à l’adoption de l’open source."

CONVAINCRE LES ENTREPRISES AMÉRICAINES

L’un des principaux obstacles à l’adoption à grande échelle du GLM-5.2 reste les préoccupations en matière de sécurité des données, qui ont limité l’adoption des modèles chinois par les entreprises américaines.

"J’ai constaté que certaines entreprises européennes se demandaient si ce modèle pouvait être utilisé en environnement d’entreprise", a déclaré Wei Sun, analyste principal en IA chez Counterpoint Research.

"Dans l’Union européenne et aux États-Unis, certains clients, partenaires et secteurs réglementés pourraient tout simplement refuser d’intégrer des modèles chinois dans leur infrastructure d’IA, quelles que soient leurs performances techniques ou leur prix."

Selon certains experts, les inquiétudes sur les modèles d’IA chinois sont exagérées, leur exploitation sur des plateformes cloud américaines ou sur les serveurs propres à une entreprise garantissant la sécurité des données. Alors que les grandes entreprises tardent à migrer, les start-ups technologiques et les petites et moyennes entreprises agissent beaucoup plus rapidement.

"Les développeurs se soucient généralement moins de la provenance d’un modèle que de son efficacité, de son coût et de la fiabilité de son déploiement ou de son accès", a déclaré Poe Zhao, analyste spécialisé dans les technologies chinoises et fondateur de la newsletter Hello China Tech.

"Le scénario le plus probable est une adoption partielle, et non un remplacement du jour au lendemain d’OpenAI ou d’Anthropic. Donc oui, c’est un mini-moment DeepSeek, mais dans un sens plus restreint, centré sur les développeurs."

(Laurie Chen à Pékin et Aditya Soni à Bangalore ; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)