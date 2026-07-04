Mondial-2026: première pour l'Egypte, le Cap-Vert défie la montagne argentine sous la chaleur

L'attaquant égyptien Mohamed Salah (D) marque son tir au but face à l'Australien Mathew Ryan, à Arlington, au Texas, le 3 juillet 2026 ( AFP / Paul ELLIS )

Infaillible lors des tirs au but, l'Égypte s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial-2026 aux dépens de l'Australie (1-1, 4-2 t.a.b.) vendredi à Arlington: un premier succès dans une rencontre à élimination directe en Coupe du monde pour les Pharaons qui attendent l'Argentine ou le Cap-Vert au prochain tour.

Le Petit Poucet défie les champions du monde en titre en 16e de finale, vendredi à Miami.

. L'Égypte imperméable aux tirs au but

Un but au début de chaque mi-temps, et pas grand chose d'autre. Après l'égalisation de l'Australie, sur un but contre son camp de Mohamed Hany (55e), venu répondre à l'ouverture du score d'Emam Ashour (13e) pour l'Égypte, la rencontre a semblé inexorablement prendre le chemin des tirs au but.

Dans l'enceinte climatisée d'Arlington, dans la banlieue de Dallas, les Socceroos ont tenté un coup, faisant entrer le gardien vétéran Mathew Ryan (34 ans) à la place de Patrick Beach, pourtant auteur d'un arrêt décisif dans le temps additionnel de la seconde période.

Mais pour leur premier match à élimination directe depuis le Mondial-1934, à une époque où la phase de groupe n'existait pas, les Egyptiens d'un Mohamed Salah auteur d'une panenka n'ont pas tremblé, transformant leur quatre tentatives tandis que les défenseurs australiens Harry Souttar et Lucas Herrington ont propulsé leurs tirs hors cadre.

. A Messi de jouer

Une galaxie sépare l'Albiceleste, championne du monde en titre, du Cap-Vert, cendrillon de la phase à élimination directe, opposés à Miami.

L'attaquant argentin Lionel Messi (à droite) lors d'un entraînement à Fort Lauderdale le 2 juillet 2026 avant le 16e de final contre le Cap Vert ( AFP / CHANDAN KHANNA )

"C'est une équipe qui n'a pas perdu", a déclaré le sélectionneur de l'Argentine Lionel Scaloni à propos des Requins bleus, qui ont fait match nul lors de leurs trois rencontres de groupe face à l'Espagne (0-0), l'Uruguay (2-2) et l'Arabie saoudite (0-0).

Le Cap-Vert aura cependant fort à faire face à un certain Leo Messi, certainement déterminé à répondre à Kylian Mbappé, qui s'est permis de le rejoindre mardi en tête du classement des meilleurs buteurs, avec six réalisations. Mais la chaleur devrait peser sur les 22 acteurs dans un stade qui dispose d'une vaste toiture, mais pas de climatisation.

. La chaleur, un autre adversaire

Sur toute la moitié est des États-Unis, les joueurs font face vendredi et ce week-end à une "vague de chaleur dangereuse et record", aggravée par l'humidité et qui frappe le pays, ont alerté les services météorologiques américains (NWS).

Le 8e de finale de la France, samedi contre le Paraguay, pourrait être affecté: des températures entre 35 et 40°C sont attendues à Philadelphie, où le match se déroulera à 17H00 locales (21H00 GMT).

Une contrainte relativisée par le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.

"La chaleur n'a pas d'incidence sur le fait d'attaquer ou de défendre. On savait qu'il allait faire chaud. On a fait ce qu'il fallait avec des protocoles. Quand on est arrivé à Clairefontaine (pour le début du rassemblement des Bleus en vue de la Coupe du monde, le 29 mai, ndlr), il faisait aussi très chaud. C'est un élément et toutes les équipes se sont préparées. C'est le cinquième match avec des organismes sollicités mais je ne fais pas une fixation sur la chaleur", a-t-il indiqué vendredi.

En revanche, la Fifa étudie la possibilité d'avancer l'horaire de Mexique-Angleterre, prévu dimanche à 18h00 à l'Azteca, en raison de possibles intempéries à Mexico, notamment d'inondations, a appris l'AFP auprès d'une source proche du dossier. Un changement de programme pourrait aussi avoir un impact sur l'heure du coup d'envoi de Brésil-Norvège prévu le même jour.

Vendredi à Kansas City, il ne devrait pas faire plus d'une trentaine de degrés au coup d'envoi pour le tout dernier 16e de finale entre la Colombie, séduisante et invaincue après trois matches, et le Ghana, dirigé par l'ex-sélectionneur des Cafeteros Carlos Queiroz. Le vainqueur affrontera en 8e la Suisse, tranquille vainqueur de l'Algérie (2-0).

. Neymar patiente, Raphinha reprend

L'attaquant brésilien Neymar (C) à l'entrainement, à Morristown, près de New York, le 2 juillet 2026 ( AFP / MAURO PIMENTEL )

Neymar n'est "pas content" d'être remplaçant. Mais l'attaquant de la Seleçao ne fait pas peser sa frustration sur le groupe brésilien et est "très respectueux", s'est réjoui son sélectionneur Carlo Ancelotti.

Si Neymar ne compte qu'une entrée de 14 minutes, face à l'Ecosse, il est en mesure de "jouer 90 minutes", a précisé Ancelotti dans cet entretien à la presse brésilienne alors que les Auriverdes défieront la Norvège dimanche.

Une rencontre à laquelle Raphinha pourrait participer, lui qui a fait son retour à l'entrainement vendredi, après une blessure à la cuisse contractée le 19 juin face à Haïti.