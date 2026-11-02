Une note de Deutsche Bank soutient la tech américaine

Suite à leur débâcle de la semaine passée, les valeurs technologiques américaines redressent un peu la tête en Bourse lundi matin, aidées entre autres par une note favorable des stratèges de Deutsche Bank, qui ont relevé leur recommandation sur le secteur.

Après avoir plié de 2 % la semaine dernière en raison de deux séances de forte pression vendeuse jeudi et vendredi, l'indice Nasdaq Composite reprend 1,3 % aujourd'hui.

Le rebond est encore plus notable pour l'indice des "Sept Magnifiques", qui s'adjuge autour de 1,7% après un peu plus de deux heures d'échanges.

Des titres comme Amazon ( 5,1%) ou Alphabet ( 2,1%) sont particulièrement recherchés, soutenus par quelques rachats à bon compte après leur décrochage de la semaine passée.

Trois semaines à peine après avoir dégradé le secteur, les analystes de Deutsche Bank ont décidé de relever leur conseil sur la technologie de neutre à surpondérer en soulignant dans une note que la récente correction du secteur a assaini le marché et rendu le rapport risque/rendement à nouveau très attractif.

Alors que la banque allemande jugeait encore, le 11 octobre dernier, que le secteur était trop cher au moment où tout le monde était acheteur, elle fait remarquer que ce mouvement de repli a ramené les cours à des niveaux planchers au sein de leur canal de tendance historique sur les dix dernières années.

Le pire est dans les cours

Beaucoup de fonds et d'investisseurs ont vendu leurs actions issues des hautes technologies ces dernières semaines, fait-elle valoir, ce qui signifie que leur exposition est redevenue très faible, comme s'ils anticipaient déjà un net ralentissement des bénéfices futurs.

Or, quand le marché a déjà intégré le pire des scénarios, la moindre bonne nouvelle est de nature à faire rapidement rebondir les cours, rappelle l'établissement germanique.

Jugeant que les craintes actuelles liées aux élections de mi-mandat américaines ou aux tensions géopolitiques sont dorénavant intégrées dans les cours, les stratèges estiment que le potentiel de hausse du secteur est actuellement bien supérieur au risque de chute supplémentaire.

De plus, d'un point de vue historique, quand les flux d'argent frais reviennent sur la tech, cela entraîne souvent une forte hausse de l'indice S&P 500 dans son ensemble, rappelle DB.