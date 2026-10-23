Une nappe de pétrole détectée au large des Emirats arabes unis

(Actualisé avec détails, contexte)

par Maha El Dahan, Sarah El Safty, Catherine Cartier et Arthur Wei

Une nappe de pétrole émanant d'un pétrolier a été détectée dans le Golfe au large de l'émirat d'Oumm al Qaïwaïn, a annoncé vendredi le ministère de l'Environnement des Emirats arabes unis, qui a ordonné la fermeture temporaire des plages de la région afin de procéder à une évaluation des dégâts et de prendre des mesures de protection des zones affectées.

Le ministère n'a pas précisé ce qui a provoqué cette fuite ni identifié le navire impliqué. Il a assuré que les odeurs signalées par des habitants des émirats d'Oumm al Qaïwaïn, Charjah et Ajman ne présentaient pas de risque pour la santé.

Il a également exhorté les pêcheurs et les autres usagers de la mer à éviter les zones touchées et à suivre les consignes officielles.

Cet incident illustre les préoccupations croissantes concernant la sécurité du trafic maritime dans le Golfe après une série d'attaques récentes contre des navires commerciaux hors du détroit d'Ormuz, en grande partie fermé de facto depuis les bombardements israélo-américains contre l'Iran en février.

Il intervient également deux mois après la marée noire qui a souillé en août la côte omanaise après l'échouement d'un tanker.

UN PÉTROLIER GÉANT

Martin Kelly, directeur général d'Orbital Risk Intelligence, a dit à Reuters que la marée noire provenait d’un pétrolier du nom de "Gem No.2" et que, selon les analystes, des images satellites des 19 et 21 octobre semblent montrer une importante nappe de pétrole provenant de ce navire.

"La nappe est considérablement étendue, couvrant environ 160 km², et semble provenir du navire", a dit pour sa part Leon Moreland, chercheur à l'Observatoire des conflits et de l’environnement.

"De plus, une nappe aussi proche du littoral augmente le risque qu'elle affecte les plages voisines et les habitats écologiquement sensibles", a-t-il poursuivi.

Des sources du secteur maritime avaient dit le 9 octobre que le "Gem No.2" avait été touché par un projectile non identifié à 13 milles marins à l'ouest d'Al Jazeera, aux Émirats arabes unis, provoquant un incendie qui a ensuite été maîtrisé.

La société de renseignement maritime Windward a été la première à identifier la marée noire, mardi, disant dans un message publié sur la plate-forme X qu’un navire de type pétrolier géant ou VLCC ("Very Large Crude Carrier") perdait du pétrole à environ 25 km au large d'Oumm al Qaïwaïn.

"Le modèle de dérive de Windward montre qu'elle atteindra les prises d'eau des usines de dessalement et les ports de Charjah et d'Ajman d’ici le 22 ou le 23 octobre si la fuite n’est pas colmatée", avait ajouté la société.

Les habitants de certaines zones ont signalé sur les réseaux sociaux la présence d’odeurs inhabituelles. Vendredi, l'odeur était encore âcre dans toute la ville d'Oumm al Qaïwaïn.

Les Émirats arabes unis dépendent des usines de dessalement pour la majeure partie de leur eau potable et une grande partie de l’économie - notamment les ports et les installations industrielles - est située sur la côte, ce qui rend toute contamination le long du littoral particulièrement sensible.

(Maha El Dahan ; Jean-Stéphane Brosse et Benoit Van Overstraeten pour la version française)