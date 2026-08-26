Une méta-analyse conforte les performances du Cellvizio de Mauna Kea

Une étude indépendante financée par l'agence sud-coréenne d'évaluation des technologies de santé met en évidence l'intérêt clinique de la plateforme d'endo-microscopie dans les cancers digestifs hauts.

Mauna Kea Technologies annonce la publication d'une revue systématique et méta-analyse portant sur 33 études et 2 350 patients, consacrée à l'endo-microscopie confocale laser par minisonde (pCLE).

En surveillance de l'oesophage de Barrett, l'ajout du pCLE à l'endoscopie standard a porté le taux de détection de la dysplasie à 28%, contre 10%, tout en réduisant de 48,5% le nombre moyen de biopsies par patient dans une étude randomisée.

La sensibilité groupée atteint 89% pour les néoplasies oesophagiennes et gastriques, avec une spécificité respective de 79% et 95%.

Les auteurs qualifient le pCLE de complément "sûr et fiable" à l'endoscopie digestive haute standard, notamment pour les lésions peu visibles.