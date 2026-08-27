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Trafic très perturbé à Montparnasse après une "panne d'installation électrique"
information fournie par AFP 27/08/2026 à 14:40
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Des passagers à la gare Paris-Montparnasse, le 6 mai 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Des passagers à la gare Paris-Montparnasse, le 6 mai 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le trafic est très perturbé jeudi à la gare de Paris-Montparnasse en raison d'une panne d'installation électrique, même s'il reprend "très progressivement" depuis 14H, a annoncé la SNCF.

A 10H30, une coupure de courant dans un local de supervision des départs et arrivées de la gare avait provoqué une interruption totale du trafic, a expliqué à l'AFP le gestionnaire des voies et des caténaires SNCF Réseau.

Cet incident a eu de lourdes répercussions sur les départs, avec une cascade d'annulations de trains jusqu'à 15H00, particulièrement sur les liaisons TGV vers la Bretagne, Nantes ou encore Bordeaux.

SNCF Voyageurs a confirmé peu après 14H00 que le diagnostic technique était achevé et que "l'autorisation de reprise" avait été délivrée.

Les trains peuvent de nouveau circuler dans les deux sens, mais la compagnie ferroviaire a prévenu que des modifications de dessertes, des suppressions et d'importants retards sont à prévoir jusqu'en fin de soirée.

Vers 14H00, sur les quais, les trains censés arriver dans la matinée affichaient plus de trois heures de retard, notamment en provenance de Toulouse, Hendaye ou Tarbes, alors qu'une annonce en gare invitait les usagers à reporter leur voyage.

"Nous rentrons à Bordeaux après nos vacances, cela fait deux heures que nous attendons sans trop d'informations" regrette Kevin Jurion, interrogé par l'AFP alors qu'il patientait, comme beaucoup d'autres voyageurs, assis sur son sac.

Des travaux restent en cours pour permettre à la gare parisienne de récupérer la totalité de ses voies, a précisé la SNCF.

L'incident affecte également le réseau de banlieue Transilien, coupé entre Paris-Montparnasse et la gare de Versailles-Chantiers.

Les équipes de SNCF Réseau sont "pleinement mobilisées pour rétablir au plus vite les conditions de circulation", a indiqué sur X le ministre des Transports Philippe Tabarot.

Il a invité les voyageurs devant emprunter la gare parisienne à vérifier la situation de leur train avant de se déplacer.

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1 commentaire

  • 15:12

    Pauvre pays en voie de sous-développement.

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