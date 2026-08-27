TVA sociale : de quoi parle t-on?

Régulièrement évoquée dans le débat politique, l'idée a été remise sur la table par le Medef à l'occasion de sa grand-messe de la fin d'été.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

"Je ne suis pas contre". Lors d'un passage à la Rencontre des entrepeneurs de France jeudi août, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a ouvert la porte à la piste de la TVA sociale, "serpent de mer" politique relancé par le président du Medef.

La TVA sociale fait partie des idées chères à la première organisation patronale, qui défend un allègement des cotisations sociales en échange d'une hausse de 2,3 points du taux normal de TVA, actuellement de 20%.

Adoptée en 2012 puis abrogée dans la foulée par François Hollande, la "TVA sociale" a refait surface l'an dernier dans le débat public, sous l'impulsion de l'ex-Premier ministre François Bayrou. L'idée consiste ainsi à modifier le système de financement de la Sécurité sociale, avec une diminution des cotisations assises sur les salaires, dont les recettes en retrait seraient compensées par des points de TVA en plus.

"Est-ce qu'on est capable de baisser les cotisations ? Parce que si on y arrive, c'est formidable, mécaniquement, le salaire net va augmenter et on sait bien qu'on a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays", a déclaré pour sa part Jean-Pierre Farandou. "L'argent que représentent les cotisations en moins, il faut bien trouver quelque chose pour le remplacer. (...) La TVA est une idée, le Medef l'a aussi reprise dans ses propositions, moi je ne suis pas contre, (mais) ça ne suffit pas" , a poursuivi Jean-Pierre Farandou.

"Un point de TVA en plus égale un point de CSG en moins, à peu près, donc vous faites deux points de TVA, vous pouvez baisser la CSG par exemple de deux points, (...) vous gagnez deux points sur les salaires. Est-ce que ça change la vie des gens ? Je ne suis pas sûr", a-t-il dit, estimant qu'"il faut un bouquet: peut-être de la TVA (..) mais il faudra autre chose". Le président du Medef Patrick Martin a estimé mercredi qu'elle constituait "la solution économique, sociale et budgétaire la plus efficace".

Sur les retraites, "remettre en question" le totem de l'indexation systématique

Également interrogé sur une éventuelle désindexation des retraites, Jean-Pierre Farandou a souligné "la nécessité d'avoir une réforme puissante pour rééquilibrer le système des retraites".

"Je pense que, oui, il faut remettre en question ce principe d'une indexation systématique qui est très coûteuse, encore plus en phase d'inflation élevée, je pense que le système n'a pas les moyens de supporter cela", a-t-il dit. "Pourquoi on ne traite pas les retraites comme on traite les salaires ? Pourquoi il n'y a pas une révision négociée, une espèce de NAO (Négociation annuelle obligatoire, NDLR) des retraites ?", s'est-il interrogé.