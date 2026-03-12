Une légère hausse des profits annuels pour JCDecaux
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 07:44
Hors plus-value de cession d'une partie de sa participation dans APG|SGA en 2024 et autres éléments non récurrents, le groupe de communication extérieure précise que son résultat d'exploitation récurrent a progressé de 18,6% pour s'établir à 376,7 MEUR.
Son chiffre d'affaires annuel a augmenté de 0,8% ( 1,8% en croissance organique et 3,2% hors impact des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et de l'Euro UEFA), pour atteindre 3 967,1 MEUR.
Selon JCDecaux, cette performance reflète la force de son modèle économique dans un environnement macroéconomique difficile et après une année 2024 particulièrement dynamique. Le digital ou DOOH (Digital Out-of-Home) demeure un moteur clé de croissance.
Compte tenu de ses résultats jugés très solides, de son cash-flow disponible record et de sa structure financière solide, il proposera à l'AG un dividende de 0,65 EUR par action, en hausse de 18,2%, au titre de 2025.
À l'avenir, JCDecaux indique avoir l'intention "d'augmenter progressivement ce dividende, tout en maintenant une répartition équilibrée de son cash-flow disponible avec les dépenses d'investissement et les opérations de croissance externe ciblées".
Compte tenu d'une dynamique commerciale solide en ce début 2026, sans impact matériel observé à ce jour du récent conflit au Moyen-Orient, le groupe prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires au-dessus de 5% au 1er trimestre 2026.
Valeurs associées
|16,520 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
BMW a déclaré jeudi s’attendre à une baisse modérée de son bénéfice avant impôts cette année et à une stagnation des livraisons, les barrières commerciales pesant sur son activité automobile principale. Les effets négatifs de la hausse des droits de douane ... Lire la suite
-
Le numéro un italien de l'assurance Generali a vu sa rentabilité nettement progresser, notamment dans ses activités traditionnelles, selon les résultats sur l'ensemble de l'année 2025 publiés jeudi. Le bénéfice net ajusté (hors éléments exceptionnels), indicateur ... Lire la suite
-
L'Iran a lancé jeudi une nouvelle vague d'attaques contre les infrastructures pétrolières des pays du Golfe, après avoir frappé deux tankers, suscitant une nouvelle flambée des cours du pétrole malgré la mobilisation des réserves stratégiques. Ce conflit qui a ... Lire la suite
-
par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi avec une avalanche de résultats de sociétés qui incite à la prudence et un contexte international toujours tendu au 13e jour de guerre en Iran. D'après les premières indications ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer