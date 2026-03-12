 Aller au contenu principal
Une légère hausse des profits annuels pour JCDecaux
12/03/2026

JCDecaux publie un résultat net part du groupe en légère hausse de 1,4% à 262,6 MEUR pour 2025, et un résultat d'exploitation en croissance de 5,5%, à 431,0 MEUR, principalement porté par la hausse de sa marge opérationnelle.

Hors plus-value de cession d'une partie de sa participation dans APG|SGA en 2024 et autres éléments non récurrents, le groupe de communication extérieure précise que son résultat d'exploitation récurrent a progressé de 18,6% pour s'établir à 376,7 MEUR.

Son chiffre d'affaires annuel a augmenté de 0,8% ( 1,8% en croissance organique et 3,2% hors impact des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et de l'Euro UEFA), pour atteindre 3 967,1 MEUR.

Selon JCDecaux, cette performance reflète la force de son modèle économique dans un environnement macroéconomique difficile et après une année 2024 particulièrement dynamique. Le digital ou DOOH (Digital Out-of-Home) demeure un moteur clé de croissance.

Compte tenu de ses résultats jugés très solides, de son cash-flow disponible record et de sa structure financière solide, il proposera à l'AG un dividende de 0,65 EUR par action, en hausse de 18,2%, au titre de 2025.

À l'avenir, JCDecaux indique avoir l'intention "d'augmenter progressivement ce dividende, tout en maintenant une répartition équilibrée de son cash-flow disponible avec les dépenses d'investissement et les opérations de croissance externe ciblées".

Compte tenu d'une dynamique commerciale solide en ce début 2026, sans impact matériel observé à ce jour du récent conflit au Moyen-Orient, le groupe prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires au-dessus de 5% au 1er trimestre 2026.

