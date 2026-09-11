Une IPO aux États-Unis pourrait propulser le japonais Kioxia sous les feux de la rampe mondiale dans le domaine de l'IA

Kioxia (Crédits: Adobe Stock)

Le projet de Kioxia de s'introduire en bourse aux États-Unis pourrait remettre le fabricant japonais de puces sous les feux de la rampe au niveau mondial, a déclaré le gestionnaire principal d'un fonds de 14 milliards de dollars spécialisé dans l'intelligence artificielle.

Kioxia , dont la hausse de 456 % cette année est en tête des gains de l'indice de référence Nikkei 225, a annoncé en mai qu'elle préparait l'introduction en bourse d'American Depositary Shares (ADS) afin d'élargir sa base d'investisseurs.

La société ne fait pas partie du fonds Global Artificial Intelligence de Voya Investments, qui gère 5 milliards de dollars d'actifs japonais, pas plus que les entreprises technologiques qui ont alimenté la hausse du Nikkei.

Le problème réside dans la liquidité, a expliqué Sebastian Thomas, gestionnaire de portefeuille chez Voya, et le fait d'être cotée sur le marché américain pourrait changer la donne, comme cela a été le cas pour la société sud-coréenne SK Hynix lors de son introduction au Nasdaq en juillet.

« Il existe de nombreuses entreprises intéressantes au Japon, en particulier celles qui font partie de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré M. Thomas lors d'un entretien accordé jeudi à Reuters. « Il s'agit de trouver celles qui disposent d'une liquidité suffisante pour que nous puissions y investir. »

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Ce fonds, affilié à Sumitomo Mitsui DS Asset Management, a généré un rendement cumulé d'environ 600 % depuis son lancement il y a dix ans ce mois-ci, calculé sur la base d'un réinvestissement des distributions avant impôts.

Il investit dans des sociétés d' s d'IA telles que le fabricant de puces Nvidia NVDA.O — qui représente la plus forte pondération du fonds —, mais aussi dans des éditeurs d'applications d'IA et des entreprises susceptibles de tirer profit de cette technologie, comme le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N .

Voya a déjà investi dans des sociétés japonaises par le passé, et bien qu'il ne détienne pas de Kioxia, il est exposé à d'autres fabricants de mémoires, notamment SK Hynix et Micron Technology MU.O , a précisé M. Thomas, ajoutant que la cotation aux États-Unis facilitait l'accès à ces titres.

« Nous avons tendance à privilégier les titres un peu plus liquides et les grandes capitalisations », a-t-il déclaré.

par Rocky Swift et Miho Uranaka

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))