 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les entreprises technologiques asiatiques qui souhaitent suivre l'exemple de SK Hynix pourraient constater que les investisseurs étrangers se montrent plus sélectifs
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 11:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Parmi les opérations de levée de fonds envisagées aux États-Unis figurent la société japonaise Kioxia et la société singapourienne DayOne

* Les investisseurs se montrent de plus en plus sélectifs alors que la prudence s'installe face à l'engouement pour l'IA

* Les levées de fonds dans le secteur technologique asiatique ont triplé depuis le début de l'année, pour atteindre 84 milliards de dollars

par Kane Wu et Saqib Iqbal Ahmed

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS a certes connu une introduction en bourse retentissante aux États-Unis la semaine dernière, avec une levée de fonds de 26,5 milliards de dollars, mais ce succès tient en grande partie à son rôle central dans la chaîne d’approvisionnement de l’IA et au timing de l’opération.

D'autres entreprises technologiques asiatiques devraient en prendre note et chercher elles aussi à attirer des investisseurs étrangers, mais elles risquent de constater que l'appétit pour les sociétés liées à l'IA est devenu plus sélectif, selon les investisseurs.

L’engouement actuel des investisseurs pour l’IA va être difficile à maintenir, alors que les craintes grandissent quant à la pérennité des hausses boursières alimentées par l’IA, tandis que les valeurs du secteur des puces électroniques ont également tendance à être volatiles en raison de la nature cyclique historique de ce secteur, caractérisé par des phases d’expansion et de ralentissement.

« SK Hynix est un cas particulier car il s’agit d’une grande entreprise, liquide, essentielle à l’IA, et difficile à détenir directement pour de nombreux investisseurs américains », a déclaré Ophir Gottlieb, directeur général de Capital Market Laboratories.

« Je dirais que le moment est on ne peut plus propice pour SK, mais qu’il le devient chaque jour un peu moins. »

SK Hynix , leader dans le développement de la mémoire à bande passante élevée (HBM) utilisée dans les processeurs Nvidia, « fonctionne parce qu’elle comble une lacune spécifique dans les portefeuilles américains — la mémoire dédiée à l’IA — à un moment où l’engouement est à son comble … Les introductions en bourse « à la mode » sans angle clair lié à l’IA ou à la rareté ne devraient pas s’attendre à bénéficier du même accueil », a-t-il déclaré.

KIOXIA ET DAYONE

Les investissements incessants dans l’intelligence artificielle ont poussé le secteur technologique asiatique à lever un montant record de 84 milliards de dollars pour l’année se terminant le 10 juillet, soit plus du triple du montant enregistré pour la même période en 2025, selon les données de LSEG.

Sur ce montant, les ADR (American Depositary Receipts) et les GDR (Global Depositary Receipts) ont représenté 29 milliards de dollars, un record historique pour cette catégorie.

Les États-Unis, en particulier, offrent un vivier d’investisseurs plus large, une plus grande liquidité et une gouvernance plus solide, ce qui tend à se traduire par des valorisations plus élevées qu’au niveau national.

Parmi les entreprises connues pour envisager une démarche similaire à celle de SK Hynix figure le fabricant japonais de puces mémoire Kioxia, qui a déclaré prévoir une cotation en ADR dès le trimestre d’avril à juin 2027. Ses actions ont été multipliées par environ six cette année grâce à la demande liée à l’IA.

L’opérateur de centres de données DayOne, basé à Singapour, bien qu’il soit actuellement en pourparlers avec un acheteur potentiel, prévoit également une double cotation aux États-Unis et à Singapour visant une valorisation de 20 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier.

DayOne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

D’autres opérations devraient suivre à un rythme soutenu, selon les banquiers.

« Le cycle actuel de levée de fonds dans le secteur technologique dispose encore d’une marge de manœuvre considérable. Nous pensons que les facteurs structurels sous-jacents aux investissements dans l’IA continueront à soutenir une activité soutenue sur les marchés de capitaux au cours des deux à trois prochaines années », a déclaré James Wang, responsable des marchés de capitaux (ECM) pour l’Asie hors Japon chez Goldman Sachs.

Aaron Oh, responsable des opérations de capital-investissement (ECM) pour la région Asie-Pacifique chez UBS, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les levées de fonds dans le secteur technologique se poursuivent, « mais à un rythme plus soutenu et à plus grande échelle, et je pense que les émetteurs asiatiques profiteront de ce cycle plus tôt que par le passé ».

Mais même lorsque la demande est forte, les entreprises pourraient devoir revoir leurs attentes en matière de valorisation.

La société taïwanaise Unimicron Technology 3037.TW , fabricant de circuits imprimés, a levé 1,4 milliard de dollars la semaine dernière grâce à une émission d’actions de dépôt international (GDS) qui a été sursouscrite plusieurs fois. L’opération a toutefois été tarifée près de la fourchette basse annoncée et avec une décote de 5,3 % par rapport à son cours de clôture du jour.

Les investisseurs restent intéressés par les émissions des entreprises technologiques asiatiques, mais en raison d’une volatilité accrue, ils exigent des valorisations appropriées et font preuve d’une plus grande discipline, a déclaré Manoj Jain, cofondateur et co-directeur des investissements du fonds spéculatif Maso Capital, basé à Hong Kong.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Union européenne envisage d'instaurer un accès "progressif et gradué" des enfants et adolescents aux plateformes en ligne, pour les protéger contre leurs risques ( AFP / Nicolas TUCAT )
    L'UE veut instaurer un accès "progressif et gradué" des mineurs aux réseaux sociaux
    information fournie par AFP 13.07.2026 11:55 

    L'Union européenne envisage d'instaurer un accès "progressif et gradué" des enfants et adolescents aux plateformes en ligne, pour les protéger contre leurs risques, comme l'ont recommandé des experts dans un rapport lundi. "L'enfance est une période extraordinaire ... Lire la suite

  • BURELLE : La tendance baissière peut reprendre
    BURELLE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 13.07.2026 11:55 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • LAGARDERE : Les signaux haussiers sont intacts
    LAGARDERE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 13.07.2026 11:49 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • BOIRON SA : Pas de signe d'amélioration
    BOIRON SA : Pas de signe d'amélioration
    information fournie par TEC 13.07.2026 11:47 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne donnent pas de signaux particuliers. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,52 -3,84%
Pétrole Brent
77,65 +2,31%
CAC 40
8 345,07 +0,07%
TOTALENERGIES
69,64 +1,84%
GENFIT
13,96 +1,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank