Les entreprises technologiques asiatiques qui souhaitent suivre l'exemple de SK Hynix pourraient constater que les investisseurs étrangers se montrent plus sélectifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Parmi les opérations de levée de fonds envisagées aux États-Unis figurent la société japonaise Kioxia et la société singapourienne DayOne

* Les investisseurs se montrent de plus en plus sélectifs alors que la prudence s'installe face à l'engouement pour l'IA

* Les levées de fonds dans le secteur technologique asiatique ont triplé depuis le début de l'année, pour atteindre 84 milliards de dollars

par Kane Wu et Saqib Iqbal Ahmed

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS a certes connu une introduction en bourse retentissante aux États-Unis la semaine dernière, avec une levée de fonds de 26,5 milliards de dollars, mais ce succès tient en grande partie à son rôle central dans la chaîne d’approvisionnement de l’IA et au timing de l’opération.

D'autres entreprises technologiques asiatiques devraient en prendre note et chercher elles aussi à attirer des investisseurs étrangers, mais elles risquent de constater que l'appétit pour les sociétés liées à l'IA est devenu plus sélectif, selon les investisseurs.

L’engouement actuel des investisseurs pour l’IA va être difficile à maintenir, alors que les craintes grandissent quant à la pérennité des hausses boursières alimentées par l’IA, tandis que les valeurs du secteur des puces électroniques ont également tendance à être volatiles en raison de la nature cyclique historique de ce secteur, caractérisé par des phases d’expansion et de ralentissement.

« SK Hynix est un cas particulier car il s’agit d’une grande entreprise, liquide, essentielle à l’IA, et difficile à détenir directement pour de nombreux investisseurs américains », a déclaré Ophir Gottlieb, directeur général de Capital Market Laboratories.

« Je dirais que le moment est on ne peut plus propice pour SK, mais qu’il le devient chaque jour un peu moins. »

SK Hynix , leader dans le développement de la mémoire à bande passante élevée (HBM) utilisée dans les processeurs Nvidia, « fonctionne parce qu’elle comble une lacune spécifique dans les portefeuilles américains — la mémoire dédiée à l’IA — à un moment où l’engouement est à son comble … Les introductions en bourse « à la mode » sans angle clair lié à l’IA ou à la rareté ne devraient pas s’attendre à bénéficier du même accueil », a-t-il déclaré.

KIOXIA ET DAYONE

Les investissements incessants dans l’intelligence artificielle ont poussé le secteur technologique asiatique à lever un montant record de 84 milliards de dollars pour l’année se terminant le 10 juillet, soit plus du triple du montant enregistré pour la même période en 2025, selon les données de LSEG.

Sur ce montant, les ADR (American Depositary Receipts) et les GDR (Global Depositary Receipts) ont représenté 29 milliards de dollars, un record historique pour cette catégorie.

Les États-Unis, en particulier, offrent un vivier d’investisseurs plus large, une plus grande liquidité et une gouvernance plus solide, ce qui tend à se traduire par des valorisations plus élevées qu’au niveau national.

Parmi les entreprises connues pour envisager une démarche similaire à celle de SK Hynix figure le fabricant japonais de puces mémoire Kioxia, qui a déclaré prévoir une cotation en ADR dès le trimestre d’avril à juin 2027. Ses actions ont été multipliées par environ six cette année grâce à la demande liée à l’IA.

L’opérateur de centres de données DayOne, basé à Singapour, bien qu’il soit actuellement en pourparlers avec un acheteur potentiel, prévoit également une double cotation aux États-Unis et à Singapour visant une valorisation de 20 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier.

DayOne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

D’autres opérations devraient suivre à un rythme soutenu, selon les banquiers.

« Le cycle actuel de levée de fonds dans le secteur technologique dispose encore d’une marge de manœuvre considérable. Nous pensons que les facteurs structurels sous-jacents aux investissements dans l’IA continueront à soutenir une activité soutenue sur les marchés de capitaux au cours des deux à trois prochaines années », a déclaré James Wang, responsable des marchés de capitaux (ECM) pour l’Asie hors Japon chez Goldman Sachs.

Aaron Oh, responsable des opérations de capital-investissement (ECM) pour la région Asie-Pacifique chez UBS, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les levées de fonds dans le secteur technologique se poursuivent, « mais à un rythme plus soutenu et à plus grande échelle, et je pense que les émetteurs asiatiques profiteront de ce cycle plus tôt que par le passé ».

Mais même lorsque la demande est forte, les entreprises pourraient devoir revoir leurs attentes en matière de valorisation.

La société taïwanaise Unimicron Technology 3037.TW , fabricant de circuits imprimés, a levé 1,4 milliard de dollars la semaine dernière grâce à une émission d’actions de dépôt international (GDS) qui a été sursouscrite plusieurs fois. L’opération a toutefois été tarifée près de la fourchette basse annoncée et avec une décote de 5,3 % par rapport à son cours de clôture du jour.

Les investisseurs restent intéressés par les émissions des entreprises technologiques asiatiques, mais en raison d’une volatilité accrue, ils exigent des valorisations appropriées et font preuve d’une plus grande discipline, a déclaré Manoj Jain, cofondateur et co-directeur des investissements du fonds spéculatif Maso Capital, basé à Hong Kong.