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Une initiation chez Berenberg fait grimper Jupiter
information fournie par Zonebourse 25/08/2026 à 12:03
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Jupiter Fund Management grimpe de 4,3% à 171 pence à Londres, soutenu par Berenberg, qui initie un suivi avec une recommandation "achat" et un objectif de cours de 187 pence sur cette société britannique qui "propose des solutions d'investissement gérées activement à des clients à travers une grande diversité de fonds".

"Les cours des actions des gestionnaires d'actifs comportent des risques liés au marché, mais nous nous attendons à ce que Jupiter surperforme lorsqu'une amélioration durable du sentiment des investisseurs se manifestera", estime le broker allemand.

"Un aspect attractif central du dossier d'investissement réside dans le bilan et la forte génération de trésorerie, qui offrent une certaine flexibilité en matière de croissance externe future", ajoute Berenberg dans le résumé de sa note.

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