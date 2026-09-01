Une initiation à l'achat chez Deutsche Bank soutient Spie

Spie gagne 1,6% à 44,2 EUR en début de séance à Paris, aidé par des propos favorables de Deutsche Bank, qui initie une couverture à "achat" avec un objectif de cours de 57 EUR, estimant que ce leader des services multitechniques en Europe dispose d'un avantage d'échelle par rapport à la plupart de ses concurrents.

S'il reconnaît que la croissance organique du chiffre d'affaires a généralement été décevante ces dernières années, la banque allemande pense que "l'inflexion positive observée au 2e trimestre 2026 devrait être de bon augure pour les perspectives de croissance du 2e semestre 2026 à 2028, soutenues par des moteurs de croissance structurels tels que l'électrification et la décarbonation".

"La progression des marges d'EBIT a été solide après le Covid ( 260 points de base sur la période 2020-2025) et l'amélioration s'est montrée bien répartie à travers les principales régions", ajoute Deutsche Bank, qui constate en outre que Spie a gravi les échelons de la chaîne de valeur et a fixé ses prix au-dessus de l'inflation, en particulier après le Covid.