Une filiale de Southern Co signe un accord avec Google pour augmenter sa capacité nucléaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Georgia Power, filiale de Southern Company SO.N , a annoncé lundi avoir signé un accord avec Google GOOGL.O afin de soutenir la modernisation de deux de ses centrales nucléaires, ce qui pourrait permettre d’augmenter la capacité de production d’électricité d’environ 96 mégawatts.

Cet accord intervient alors que la forte hausse de la demande en électricité provenant des centres de données et d’autres gros consommateurs suscite un intérêt croissant pour l’extension des centrales nucléaires existantes, considérées comme une source d’énergie sans carbone disponible 24 heures sur 24.

* Cet accord, qui doit encore être approuvé par la Commission des services publics de Géorgie, permettrait de financer les travaux de modernisation des centrales nucléaires de Vogtle et de Hatch, dont Georgia Power détient une partie.

* L'engagement de Google permettrait de générer environ 900 millions de dollars d'avantages pour les clients sur la durée de vie des centrales.

* Ces modernisations impliqueraient des modifications des équipements, notamment des turbines, des pompes, des moteurs et des systèmes de refroidissement, permettant ainsi aux réacteurs de produire davantage d’électricité à partir des infrastructures existantes de la centrale.

* Georgia Power a déclaré que cet accord contribuerait à aider les grands clients à atteindre leurs objectifs en matière d’énergie propre, tout en préservant les clients non participants des coûts liés à ces modernisations.