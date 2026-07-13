Une filiale de Chesapeake Utilities va construire un gazoduc en Floride d'une valeur de 1,2 milliard de dollars

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Chesapeake Utilities CPK.N a annoncé lundi que sa filiale Peninsula Pipeline Company allait développer, construire et exploiter un projet de gazoduc en Floride pour un montant d'environ 1,2 milliard de dollars.

Ce projet contribuera à accroître la capacité de transport de gaz naturel afin de pallier les contraintes d'approvisionnement régionales, a-t-elle précisé.

Les services publics investissent dans de nouvelles infrastructures afin d’améliorer la fiabilité et de répondre aux besoins croissants des particuliers, des entreprises et du secteur de la production d’électricité.

Le « Florida Energy Pathway » devrait être un gazoduc de 24 pouces reliant les comtés de Palm Beach à celui de Miami-Dade, soutenu par des engagements de transport fermes de près de 250 000 décathermes par jour.

Chesapeake Utilities prévoit que le projet sera mis en service en 2030, sous réserve de la mise en service définitive, et a indiqué qu’elle prévoyait de s’associer à un ou plusieurs tiers qui pourraient détenir jusqu’à 49 % du projet.

La société a déclaré que ce projet représentait une opportunité de croissance réglementée à long terme et s’inscrivait dans le prolongement de son expansion dans le sud de la Floride suite à l’acquisition de Florida City Gas.

"La Floride reste en tête du pays en termes de croissance démographique et économique, ce qui entraîne une demande énergétique croissante. Dans le sud de la Floride, cela a conduit à d’importantes contraintes d’approvisionnement énergétique", a déclaré le directeur général Jeff Householder.