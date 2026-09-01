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Une filiale de Chesapeake cède à NextEra sa participation dans un projet de gazoduc en Floride d'une valeur de 1,2 milliard de dollars
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 15:06
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chesapeake Utilities CPK.N a annoncé mardi que sa filiale avait cédé à NextEra Energy Resources NEE.N une participation de 49% dans un projet d’infrastructure de transport de gaz naturel en Floride du Sud, d’une valeur de 1,2 milliard de dollars .

Ce projet, baptisé "Florida Energy Pathway", vise à accroître la capacité de transport de gaz naturel et à remédier aux contraintes d’approvisionnement régionales, a indiqué Chesapeake.

Voici plus de détails:

* Les services publics investissent dans de nouvelles infrastructures afin d’améliorer la fiabilité et de répondre aux besoins croissants des particuliers, des entreprises et du secteur de la production d’électricité.

* La filiale de Chesapeake, Peninsula Pipeline Holdings, conservera les 51% restants et se chargera de la construction et de l'exploitation du projet.

* Le gazoduc intra-étatique sera construit entre le comté de Palm Beach et le comté de Miami-Dade, et s’appuiera sur des engagements de transport fermes de près de 250 000 décathermes par jour.

* La construction devrait débuter au cours du premier semestre 2028 et le gazoduc pourrait être mis en service en 2030, sous réserve de la mise en service définitive.

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CHESAPEAKE UTIL
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