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Une filiale de Bouygues trace sa route aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 21/10/2026 à 09:08

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Colas, la filiale de Bouygues spécialisée dans les infrastructures routières, vient de finaliser une acquisition de 480 millions de dollars aux Etats-Unis. Une opération qui renforce sa présence outre-Atlantique, mais rappelle aussi que la consolidation du secteur routier reste étroitement surveillée par les autorités de la concurrence.

Colas poursuit son expansion américaine. Le groupe a annoncé mercredi avoir finalisé, le 20 octobre, l'acquisition de 100% du capital de Suit-Kote Corporation, une entreprise familiale américaine spécialisée dans les solutions routières. Annoncée en août 2025, l'opération a finalement été bouclée pour une valeur d'entreprise de 480 millions de dollars, soit environ 428 millions d'euros, après plus d'un an de procédure.

Fondée en 1921, Suit-Kote est spécialisée dans la distribution de bitume liquide, la fabrication d'émulsions et les travaux de construction et d'entretien des chaussées. Présente dans plusieurs Etats du nord-est des Etats-Unis, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 460 millions de dollars en 2025. Le montant de l'acquisition représente ainsi un peu plus d'une année de revenus, soit un ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires d'environ 1,04 fois.

Pour Colas, l'opération permet de renforcer son implantation industrielle sur un marché stratégique. Déjà présent en Amérique du Nord depuis plus de 60 ans, le groupe y emploie 12 500 personnes. La région représentait 26% de son chiffre d'affaires fin 2025, constituant son deuxième marché derrière la France.

Cependant l'opération ne s'est pas faite sans concessions. Dans le secteur routier, la concurrence se joue avant tout à l'échelle locale, où la proximité des sites de production et les coûts de transport constituent des avantages décisifs. En rachetant Suit-Kote, Colas renforce son réseau industriel et peut réaliser des économies d'échelle, au risque de réduire la concurrence régionale. C'est précisément ce qui a poussé les autorités américaines à imposer des cessions d'actifs. Pour la filiale de Bouygues, l'enjeu sera désormais de transformer cette acquisition en gains de rentabilité, malgré les concessions réglementaires.

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