Une filiale d'OGE Energy va alimenter en électricité trois nouveaux centres de données de Google dans l'Oklahoma

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

OG&E, une filiale d'OGE Energy OGE.N , a annoncé jeudi qu'elle allait fournir de l'électricité à trois nouveaux centres de données Google situés en Oklahoma, dont l'ouverture avait été annoncée l'année dernière , afin de contribuer à la stabilité du réseau.

La demande croissante en électricité des centres de données a mis à rude épreuve les réseaux électriques à travers les États-Unis, obligeant les entreprises technologiques à signer une multitude d'accords pour garantir l'approvisionnement en électricité nécessaire à leur expansion ambitieuse dans le domaine de l'intelligence artificielle.

La demande en électricité aux États-Unis a atteint des niveaux records en 2025 et devrait encore augmenter cette année, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie.

Dans le cadre de cet accord, Google, filiale d'Alphabet < GOOGL.O>, prendra en charge l'intégralité des coûts de raccordement des sites des centres de données de Muskogee et Stillwater au réseau, ainsi que toutes les dépenses contractuelles, quelle que soit la consommation d'énergie de l'entreprise.

Google prendra également en charge sa part de la production d'électricité nécessaire pour alimenter ces centres de données.

Dans le cadre de cet accord, Google mettra à disposition la capacité de production d'électricité de deux centrales solaires actuellement en construction.