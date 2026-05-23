Une explosion fait 90 morts dans une mine en Chine

(Bilan actualisé)

Une explosion de gaz dans une mine de charbon de la province de Shanxi, dans le nord de la Chine, a fait 90 morts, rapportent samedi les médias d'Etat chinois.

Ce coup de grisou est survenu tard vendredi dans la mine de Liushenyu alors que 247 mineurs travaillaient sous terre, selon l'agence Chine nouvelle.

Les opérations de secours se poursuivent et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.

Le président chinois Xi Jinping a demandé aux autorités locales de "n'épargner aucun effort" dans la prise en charge des blessés et les opérations de secours, tout en exigeant une enquête et la recherche des responsabilités conformément à la loi, selon Chine nouvelle.

Des responsables de la mine ont été arrêtés, toujours selon l'agence de presse.

La sécurité dans les mines en Chine s'est nettement améliorée depuis le début des années 2000 et cet accident est l'un des plus meurtriers depuis les dix dernières années.

(Fabiola Arámburo et la rédaction de Shanghai; version française Camille Raynaud et Bertrand Boucey)